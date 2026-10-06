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Зеленски: Русия подготвя нов масиран удар срещу Украйна

Зеленски: Русия подготвя нов масиран удар срещу Украйна
Снимка: AP/БТА

Киев подготвя ответни мерки и укрепва противовъздушната си отбрана, заяви украинският президент

Украйна подготвя мерки за противодействие на очакван нов масиран руски удар, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ". Той направи изявлението си след съвещание с представители на правителството, военното командване и други служби.

По думите на Зеленски украинските власти са получили актуализирани разузнавателни данни за подготовката на Русия и вече изпълняват част от приоритетните задачи.

"Представители на правителството, съвместно с регионалните власти, подготвиха допълнителни логистични решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Днес получихме актуализирани разузнавателни данни за подготовката на Русия за масиран удар. Подготвяме ответни мерки. Определихме крайни срокове за значителна част от задачите, най-приоритетните вече се изпълняват", написа той.

Министърът на отбраната и командващият Военновъздушните сили са докладвали на Зеленски за разполагането на средства за противовъздушна отбрана и организацията на отбранителни линии около ключови обекти.

"Осигуряваме необходимите боеприпаси за Ф-16, системи за прехващане и ракети прехващачи. Най-трудният въпрос остава защитата срещу балистични ракети, а наличието на тези доставки зависи изцяло от нашите партньори. Работим с тях ежедневно", заяви той.

Зеленски определи защитата от балистични ракети като най-трудния въпрос, като подчерта зависимостта на Украйна от доставките от международните партньори.

Украинският президент съобщи още, че през последните 24 часа руски сили са атакували няколко украински болници, включително в Краматорск и Кривой Рог.

Според него съответните служби са реагирали незабавно. Зеленски подчерта ролята на украинската Държавна служба за извънредни ситуации, която реагира на подобни инциденти във всички региони на страната.

Междувременно подразделения на украинските сили за отбрана са нанесли удари по руски телекомуникационен възел, команден пункт на армията и складове с дронове и боеприпаси, припомня "Укринформ".

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