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Зеленски обвини Русия за ударения край Румъния кораб

Зеленски обвини Русия за ударения край Румъния кораб
АП/БТА

По информация от украинския президент, превозващият царевица зърновоз е собственост на турска компания и е бил нацелен от два руски дрона

Украинският държавен глава Володимир Зеленски обвини директно Русия за осъществената атака с безпилотни апарати срещу цивилен товарен кораб в Черно море край Румъния, съобщава Ройтерс.

Обвинението му съвпадна във времето с последвалата нова въздушна офанзива, при която бяха ударени още два плавателни съда, този път в българската изключителна икономическа зона, където към момента няма официално обявен виновник.

По информация от Зеленски, превозващият царевица зърновоз е собственост на турска компания и е бил нацелен от два руски дрона. В състава на корабната команда са влизали граждани на Индия и Азербайджан.

Нападението е извършено в изключителната икономическа зона на Румъния. Официалните власти в Букурещ потвърдиха, че при тежкия инцидент двама души са загинали, а други 11 членове на екипажа са били успешно изведени от района.

Паралелно с румънската криза, други два търговски съда станаха мишена на въздушни удари в българската изключителна икономическа зона. В резултат на тежките попадения единият плавателен съд потъна, а на борда на втория избухна силен пожар. Цялата 18-членна команда на запалилия се кораб беше спешно евакуирана, като двама от моряците са в тежко състояние.

За разлика от казуса в Румъния, ударът в българската акватория все още е без официално установен извършител. Международната агенция Reuters цитира първоначална експертна оценка на източник от секторите за морска сигурност, според която безпилотните апарати най-вероятно са с руски произход, но това твърдение все още не е доказано официално от разследващите.

Черноморската серия от инциденти рязко увеличи рисковете и заплахите за цивилното търговско корабоплаване в цялата западна част на басейна. Зеленски определи случая край Румъния като брутално посегателство срещу международното право и предупреди за глобалните опасности, които военният конфликт генерира за свободните търговски маршрути.

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