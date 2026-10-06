Зеленски предупреди украинците: Русия подготвя масиран удар
Той призова държавите, които разполагат с необходимите отбранителни средства, да ги предоставят на Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски призова гражданите да бъдат подготвени за възможен руски масиран удар и да реагират незабавно при сигнали за ракетна опасност, предаде Укринформ.
В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с актуализирана информация за подготовка на мащабна руска атака.
„Моля ви – защитете се. Моля, реагирайте на сигнали за ракетна опасност“, каза украинският президент.
По думите му украинските служби и военновъздушните сили са готови да реагират в рамките на възможностите, с които разполага страната. Зеленски подчерта, че за противодействието на руските атаки е важна и подкрепата от международните партньори.
Той призова държавите, които разполагат с необходимите отбранителни средства, да ги предоставят на Украйна. Според него особено значение има политическата воля в САЩ, Европа и сред останалите партньори на Киев.
По-рано Зеленски съобщи и за подготовката на нови санкционни пакети срещу доставките на технологии и оборудване, използвани от Русия за производството на оръжия.
На заседание на Висшето командване е бил представен доклад на Главното разузнавателно управление за технологичните приоритети на Русия през тази и следващата година, както и за доставките на ключови компоненти и оборудване за руската оръжейна промишленост.
Зеленски заяви, че украинските власти ще работят за съгласуване на собствените си санкции с мерките на международните партньори. На заседанието са били обсъдени и възможностите на системите за радиоелектронна борба и използването им за защита на критичната инфраструктура.