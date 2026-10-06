Проучване: Повечето украинци са готови да понесат войната до победа

Повечето украинци заявяват, че са готови да продължат да понасят трудностите, свързани с войната, толкова дълго, колкото е необходимо. Според национално проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС) 62% от анкетираните са на това мнение, докато 4% смятат, че могат да издържат още около година, съобщава УНИАН.

Други 23% посочват, че биха могли да се справят още няколко месеца или до половин година. 11% от участниците не могат да определят конкретен период.

По-висока готовност за продължаване на войната се отчита сред жителите на Киев. 72% от столичаните заявяват, че са готови да понасят условията на войната за неограничено време. Това е увеличение спрямо 69%, регистрирани в края на юли и началото на август.

Как украинците виждат края на войната

79% от анкетираните вярват, че войната ще завърши с победа за Украйна. 47% са напълно убедени в това, а 32% по-скоро очакват украински успех. Едва 7% прогнозират победа за Русия, докато 14% не могат да определят изхода.

По въпроса за териториите и бъдещето на страната 41% смятат, че Украйна ще запази държавността и суверенитета си, но ще трябва да приеме териториални загуби.

53% подкрепят различни варианти за деокупация, като този дял е по-нисък от отчетените 60% през февруари 2025 г. В тази група 23% подкрепят пълното възстановяване на границите от 1991 г., 14% предпочитат връщане към фактическото статукво отпреди февруари 2022 г., 12% очакват пълно възстановяване на териториалната цялост и пренасяне на бойните действия на руска територия, а 4% подкрепят деокупация на цялата Донецка и Луганска област.

Нагласи към преговорите

57% от анкетираните определят като напълно неприемливо Украйна да отстъпи Донецка област на Русия в замяна на гаранции за сигурност. През март 2026 г. този дял е бил 62%.

36% са склонни да приемат подобен компромис, въпреки че го определят като трудно решение. През март делът им е бил 33%. Други 7% не са формирали мнение по въпроса.

Когато става дума за причините за липсата на напредък към прекратяване на огъня, 60% от украинците посочват Русия като основния фактор. 14% определят САЩ като отговорни, 7% посочват украинското ръководство, а 5% – европейските партньори.

Как е проведено проучването

Изследването е проведено между 12 и 21 септември 2026 г. чрез телефонни интервюта по метода CATI, използвайки случайна извадка от мобилни номера.

В него са участвали 1002 пълнолетни украински граждани, живеещи на територии, контролирани от украинското правителство. В извадката са включени и вътрешно разселени лица, но не са обхванати граждани, намиращи се в окупираните територии, както и хора, напуснали Украйна след 24 февруари 2022 г., съобщава УНИАН.