Новини
Търси
Подкаст
Свят

Украйна: Повече от половината руски рафинерии са извадени от строя

Украйна: Повече от половината руски рафинерии са извадени от строя
АР/БТА

Това съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара

Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя повече от 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ.

По думите му анализ на резултатите от далекобойните атаки е извършен от разузнавателни и аналитични екипи на Генералния щаб и Министерството на отбраната на Украйна. Хмара определи резултатите като следствие от системни действия, насочени към ограничаване на руския военен и икономически потенциал.

От украинското военно ведомство посочиха, че в рамките на последните операции са били поразени нефтопреработвателни предприятия в Москва, Ярославъл, Перм, Илски, Саратов и Сизран. Сред засегнатите обекти са също „Киришинефтеоргсинтез“ и рафинерията в Уст Луга.

Според Министерството на отбраната ефектът от подобни атаки невинаги се проявява непосредствено. От ведомството посочват, че пораженията могат да имат натрупващ се ефект, който става по-видим с течение на времето.

Хмара заяви, че изваждането от строя на 51% от нефтопреработвателните мощности представлява сериозен натиск върху руската икономика и способността на страната да осигурява необходимите ресурси за военните си операции. Той подчерта, че украинските далекобойни удари продължават да достигат цели дълбоко на руска територия.

Далекобойните дронове остават сред приоритетите на украинското Министерство на отбраната, тъй като позволяват нанасянето на удари по цели на голямо разстояние от фронтовата линия. По данни на Укринформ през тази година Украйна е утроила производството и покупките на такива дронове и планира допълнително разширяване на капацитета си.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че Киев възнамерява да засили атаките срещу руските нефтопреработвателни предприятия като отговор на новата тактика на Москва, свързана с масирани удари по гражданска инфраструктура.

Още по темата

Нови руски удари по Украйна: един загинал и шестима ранени

Нови руски удари по Украйна: един загинал и шестима ранени

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Зеленски: Русия ще засили атаките срещу Украйна с наближаването на изборите в САЩ

Русия заплаши с нови удари по Киев

Русия заплаши с нови удари по Киев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Водещи

Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

  • Преди 2 минути
Белград въвежда нов туристически данък

Белград въвежда нов туристически данък

  • Преди 4 минути
„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

„Галъп“: Йотова води с над 20%, Гюров е втори, Костадинов - трети

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 13 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 13 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 14 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 20 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 27 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 36 минути