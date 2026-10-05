Украйна: Повече от половината руски рафинерии са извадени от строя

Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя повече от 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ.

По думите му анализ на резултатите от далекобойните атаки е извършен от разузнавателни и аналитични екипи на Генералния щаб и Министерството на отбраната на Украйна. Хмара определи резултатите като следствие от системни действия, насочени към ограничаване на руския военен и икономически потенциал.

От украинското военно ведомство посочиха, че в рамките на последните операции са били поразени нефтопреработвателни предприятия в Москва, Ярославъл, Перм, Илски, Саратов и Сизран. Сред засегнатите обекти са също „Киришинефтеоргсинтез“ и рафинерията в Уст Луга.

Според Министерството на отбраната ефектът от подобни атаки невинаги се проявява непосредствено. От ведомството посочват, че пораженията могат да имат натрупващ се ефект, който става по-видим с течение на времето.

Хмара заяви, че изваждането от строя на 51% от нефтопреработвателните мощности представлява сериозен натиск върху руската икономика и способността на страната да осигурява необходимите ресурси за военните си операции. Той подчерта, че украинските далекобойни удари продължават да достигат цели дълбоко на руска територия.

Далекобойните дронове остават сред приоритетите на украинското Министерство на отбраната, тъй като позволяват нанасянето на удари по цели на голямо разстояние от фронтовата линия. По данни на Укринформ през тази година Украйна е утроила производството и покупките на такива дронове и планира допълнително разширяване на капацитета си.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че Киев възнамерява да засили атаките срещу руските нефтопреработвателни предприятия като отговор на новата тактика на Москва, свързана с масирани удари по гражданска инфраструктура.