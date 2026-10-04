Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Украинските сили са успели да поразят 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия, обяви официално министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара.

В публикация на военното ведомство в приложението „Телеграм“ той дефинира въздушните удари като „внимателно обмислени, планомерни и системни действия“, насочени изцяло към икономическото и военно обезкървяване на руската армия.

Хмара допълни, че въпреки че ефектът от тези операции не се проявява незабавно, той има кумулативен характер и вече дава видими резултати. Министърът изрично подчерта, че нанасянето на удари дълбоко в тила на руската територия остава ключов приоритет за воденото от него министерство.

Паралелно с това от руското министерство на отбраната съобщиха, че в рамките на днешния ден техните системи за противовъздушна отбрана са прихванали и свалили 280 украински дрона.

Въпреки това падащи отломки от безпилотен апарат са поразили промишлено предприятие в Краснодарския регион. Инцидентът е предизвикал пожар в обекта, при който по първоначални данни са пострадали трима души.