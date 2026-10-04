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Русия съобщи за удар по товарен кораб край Одеса, превозвал оръжия за Украйна

Русия съобщи за удар по товарен кораб край Одеса, превозвал оръжия за Украйна
АР/БТА

Москва твърди, че е поразила и логистичен център в Черноморск

Русия заяви, че през изминалата нощ е нанесла удар по товарен кораб в района източно от Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили, предаде Ройтерс.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че при атаките са били поразени и логистичен център на компанията „Нова поща“ в Черноморск и център за данни в Одеса. От ведомството не уточниха кога точно са били нанесени ударите по тези обекти.

Москва съобщи още, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила общо 559 украински дрона през вчерашната вечер и тази сутрин.

Според руското военно министерство безпилотните апарати са били свалени над няколко руски региона, както и над акваториите на Азовско и Черно море.

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