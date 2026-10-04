Русия заплаши с нови удари по Киев

Русия ще засили ударите по Киев и други украински градове в отговор на заявлението на президента Володимир Зеленски, че Украйна ще увеличи атаките срещу руските петролни рафинерии. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Ведомството заяви, че руските сили ще нанесат нови удари по военни обекти, предприятия от отбранителната промишленост и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други части на Украйна.

В интервю за Ройтерс Зеленски заяви, че Киев ще удвои атаките срещу руските рафинерии в отговор на засилените руски въздушни удари. По думите му Москва използва атаките, за да окаже натиск върху населението и да принуди хората да напуснат Киев и други украински градове. Украинският президент подчерта, че украинските сили няма да атакуват цивилни цели.

През последните седмици Русия засили въздушните удари по украинската столица, включително по инфраструктура и мостове над река Днепър. Атаките доведоха до сериозни нарушения в ежедневието на близо три милиона жители на Киев.

Москва определи последните си удари като отговор на украински атаки срещу обекти на руска територия, които Кремъл твърди, че са цивилни.

И Русия, и Украйна отхвърлят обвиненията, че умишлено атакуват цивилни обекти.