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Путин на 74: Подготовка за Туркменистан и вечеря с роднини

Путин на 74: Подготовка за Туркменистан и вечеря с роднини
АП/БТА

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун изпрати лично послание, в което обеща разширяване на всеобхватното стратегическо партньорство между Пхенян и Москва, изразявайки твърда убеденост в победата на Русия

Руският президент Владимир Путин посреща своя 74-и рожден ден днес, съчетавайки личния си празник с интензивен работен график и поредица от геополитически събития.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че държавният глава няма да почива, а програмата му включва серия от официални телефонни разговори с чуждестранни лидери, предимно от държавите от Общността на независимите държави (ОНД).

Вечерта руският президент планира да прекара в тесен семеен кръг с роднини и близки, което е негова дългогодишна традиция. По-голямата част от деня му обаче е посветена на оперативни държавни дела и подготовка за предстоящото му двудневно официално посещение в Туркменистан, където ще се състои международна среща на върха.

Още от ранните часове на деня в Москва пристигат официални поздравителни адреси от ключови международни партньори на Москва. Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун изпрати лично послание, в което обеща разширяване на всеобхватното стратегическо партньорство между Пхенян и Москва, изразявайки твърда убеденост в победата на Русия.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко също изпрати писмо, в което определи дейността на руския си колега като пример за самоотвержено служене на Отечеството и високо оцени усилията му за укрепване на съюзната държава. Поздравления бяха изпратени и от китайския лидер Си Цзинпин, както и от други държавни глави в Азия и Латинска Америка.

Междувременно международните медии и наблюдатели обвързват днешния личен празник на Путин с провелата се през изминалата нощ масирана въздушна атака на Русия срещу Украйна. При нападението бяха изстреляни над 70 ракети и 130 дрона, които поразиха жилищни квартали и обекти на енергетиката в 12 украински региона.

Украинският президент Володимир Зеленски и редица европейски лидери реагираха остро на офанзивата, като определиха ударите по цивилни сгради, включително разрушаването на блок в град Прилуки, като циничен и демонстративен „подарък“ за рождения ден на руския президент.

На този фон от Кремъл уточниха, че въпреки международното напрежение, Русия остава отворена за дипломатически диалог с глобалните сили, но ще продължи да предприема всички необходими мерки за гарантиране на суверенната си сигурност.

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