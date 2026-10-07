Русия: Спасиха моряци от горящ танкер след атака с дрон в Черно море

Спасителни екипи спасиха 23-членния екипаж на плаващия под либерийски флаг танкер „Афрамакс Рио“ в Черно море. На борда му е избухнал пожар, след като е бил нападнат от безпилотен плавателен съд, съобщи руското министерство на транспорта, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

Министерството уточни в Телеграм, че екипажът се състои изцяло от индийски граждани.

Няма пострадали при атаката.

Руските регионални власти на федералната територия Сириус по-рано съобщиха за пожара на борда на танкера. Плажовете на територията в руската Краснодарска област са затворени за посетители.