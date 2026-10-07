Дмитрий Песков: Русия е уведомила СЗО за случая в Иркутск

Кремъл отхвърли обвиненията в прикриване на информация относно смъртта на лаборантката, починала в Сибир при съмнения за заразяване с чума. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков увери, че Москва е информирала своевременно Световната здравна организация (СЗО) за инцидента в Иркутския противочумен институт, и обвини чуждестранните медии в разпространение на спекулации, информира агенция Ройтерс.

Повод за коментара на Песков стана репортаж на американския телевизионен канал „Ей Би Си Нюз“ (ABC News). В него се твърдеше, че САЩ са изпратили официална протестна нота до Руската федерация с настояване за по-голяма прозрачност при разследването на случая.

Става въпрос за внезапната смърт на 28-годишната Даря Шипилова, служителка в специализирания институт в Иркутск, която почина миналата седмица след усложнения от неизяснена инфекция. Трагичният инцидент принуди местните здравни власти да наложат строга карантина на десетки контактни лица, а в региона спешно пристигна Анна Попова - ръководител на руския санитарен регулатор „Роспотребнадзор“, припомня Ройтерс.

Песков подчерта, че разпространяваните в публичното пространство данни за масова епидемия са неверни, и призова обществеността да се доверява единствено на официалните бюлетини на „Роспотребнадзор“. От ведомството за пореден път декларираха, че при масовите тестове на изолираните граждани не са открити следи от заразяване с чума. Жители на района също потвърдиха пред медиите, че въпреки мерките за сигурност, градският живот протича нормално.

Междувременно от Кремъл уточниха, че към момента не се подготвя извънреден разговор между Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Ден по-рано Тръмп изрази сериозно безпокойство по казуса и обяви, че планира „в най-скоро време“ да проведе директни преговори с руския си колега по темата.