СЗО поиска спешна информация от Русия заради съмнения за чума в Сибир

Световната здравна организация (СЗО) обяви, че официално е изискала детайлна информация от руските власти във връзка с медийни съобщения за втори служител в лаборатория, развил пневмония с неустановен произход.

В официално изявление, цитирано по Ройтерс, от СЗО настояха за допълнителни разяснения относно точния причинител на тежката пневмония, както и за патогена, наложил предприемането на спешни мерки за обществено здраве в региона.

Тревогата на международната общност се засили, след като в края на миналата седмица млада лаборантка от Иркутския научноизследователски противочумен институт в Сибир почина внезапно след усложнения от сходна инфекция.

Държавният здравен регулатор на Русия „Роспотребнадзор“ побърза да увери, че до момента не са открити случаи на чума сред близо 200-те лица, които са били в директен контакт с починалата служителка. Руските власти продължават да поддържат тезата, че фаталният край се дължи на остра пневмония с неизяснена етиология, като отричат в пробите на пациентката да са намерени микроорганизми, свързани с професионалната ѝ дейност.

Въпреки успокоенията от Москва, ситуацията предизвика сериозно безпокойство по света поради опасения от евентуално изпускане на белодробна чума — изключително опасна и силно заразна форма на инфекцията, причинявана от бактерията Yersinia pestis. Властите в съседния регион Бурятия първоначално обявиха, че става въпрос именно за чума, преди да коригират съобщенията си в социалните мрежи.

Заради риска от бързо разпространение по въздушно-капков път, Държавният департамент на САЩ също изпрати официално запитване до Кремъл с искане за пълна прозрачност, а съседни държави като Казахстан и Узбекистан затегнаха превантивно своя граничен контрол.

Към днешна дата в град Шелехов, където бе хоспитализирана починалата жена, остават в сила строги противоепидемични мерки и карантина за част от медицинския персонал.

Международни експерти по инфекциозни болести подчертават, че макар рискът за широката общественост в момента да се оценява като нисък, пълното споделяне на данни от страна на Русия е критично за предотвратяване на по-широка регионална криза.