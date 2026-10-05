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Мистериозна смърт в Сибир: Десетки хора са под карантина заради опасения от чума

Мистериозна смърт в Сибир: Десетки хора са под карантина заради опасения от чума
Pixabay

Руският здравен регулатор Роспотребнадзор съобщи пред държавните медии, че институтът не е открил доказателства за инциденти, свързани с боравене с патогени, след като в социалните мрежи се разпространиха слухове, че жената е изпуснала епруветка, съдържаща живи бактерии

Лабораторен работник в изследователски институт за чума в Сибир се разболя и почина при неразкрити обстоятелства, което накара властите да поставят под карантина десетки хора, съобщава Ройтерс.

Смъртта предизвика опасения за общественото здраве в социалните мрежи, но властите заявиха, че ситуацията е под контрол.

Чумата е ендемична за Сибир – мястото на първото известно праисторическо огнище при хората, тъй като причиняващата я бактерия, Yersinia pestis, присъства сред малките диви бозайници в необятната му пустош и техните бълхи. Рядкост е обаче руснаци да се разболеят от чума, въпреки че случаи в други части на света – особено в Африка – се случват всяка година.

Местните медии идентифицираха жената като Даря Шипилова, служител в Иркутския противочумен научноизследователски институт на Сибир и Далечния изток.

Имаше противоречиви съобщения за това как и къде се е разболяла лабораторната работничка, чиято възраст беше посочена като 28 години, но властите заявиха, че тя е починала от пневмония с неустановен до момента произход.

Руският здравен регулатор Роспотребнадзор съобщи пред държавните медии, че институтът не е открил доказателства за инциденти, свързани с боравене с патогени, след като в социалните мрежи се разпространиха слухове, че жената е изпуснала епруветка, съдържаща живи бактерии.

Въпреки това Анна Попова, ръководител на Роспотребнадзор, отлетя за Сибир за спешно заседание през уикенда.

Неуточнен брой хора, които са били в контакт с починалата жена, бяха поставени под карантина, части от болницата в град Шелехов, където тя е починала, бяха отцепени, а алуминиев завод нареди на работниците си да носят маски.

Властите призоваха хората да запазят спокойствие и заявиха, че няма доказателства смъртта на жената да е свързана с работата ѝ.

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