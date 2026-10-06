Съобщения за втора жертва засилиха опасенията от чума, Кремъл отрича

Напрежението в Иркутска област се засилва след информация за втори смъртен случай в местна болница, което засили притесненията около възможна зараза от чума в Сибир. Въпреки съобщенията в медиите, към момента липсва каквото и да е официално потвърждение за наличие на опасната инфекция. Под медицинско наблюдение остават стотици граждани.

Извънредната ситуация се разви броени дни след внезапната кончина на 28-годишната Даря Шипилова, лаборантка в Иркутския научноизследователски противочумен институт. Тя почина на 2 октомври в резултат на развита остра пневмония. Макар властите официално да обявиха, че фаталният край е причинен от белодробно възпаление с неизяснен източник и пробите ѝ са отрицателни за лабораторни патогени, в медийното пространство се разпространиха съмнения за фатална зараза с белодробна чума.

На фона на тези събития се появиха информации за втора жертва в региона, но връзка с първия случай все още не е доказана.

От своя страна Световната здравна организация (СЗО) излезе с изявление на 6 октомври, потвърждавайки, че руските здравни власти контролират пълния кръг от контактни лица. Според данните на международната организация никой от изолираните няма симптоми и липсват индикации за вторично разпространение на болестта.

След инцидента с Шипилова под сериозна карантина бяха поставени няколко болници, включително лечебното заведение в град Шелехов, където тя е била настанена. В допълнение бяха изолирани над 60 служители на специализирания институт по чума, а близо 200 контактни лица са под постоянен лекарски надзор, като досега нито един тест не е дал положителен резултат.

Руският санитарен регулатор „Роспотребнадзор“, информира по-рано днес ТАРАЛЕЖ, продължава да настоява, че епидемиологичната обстановка в Сибир е напълно предвидима и стабилна. Оттам заявиха, че не са открити случаи на чума сред хората, които са били в контакт с работничка от сибирски институт по чума, починала в петък.