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Няма заразени с чума в Русия след смъртта на лаборантка, твърдят властите

Няма заразени с чума в Русия след смъртта на лаборантка, твърдят властите
Pixabay

Роспотребнадзор посочи в изявление, че през последните 10 дни не са докладвани инфекциозни заболявания сред персонала на изследователския институт по чума в Иркутск

Руският здравен регулатор обяви в вторник, че не са открити случаи на чума сред хората, които са били в контакт с работничка от сибирски институт по чума, починала в петък, съобщава Ройтерс.

Роспотребнадзор посочи в изявление, че през последните 10 дни не са докладвани инфекциозни заболявания сред персонала на изследователския институт по чума в Иркутск. Обстойните изследвания не са открили микроорганизми в тялото на починалата жена, които да са свързани с нейната работа.

Елена Софина, заместник-ръководител на Шелеховски район близо до Иркутск, където местна болница беше поставена под карантина, заяви, че опасната диагноза не е потвърдена. Тя допълни, че около 60% от хората, поставени под карантина, вече са изписани.

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