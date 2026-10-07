Тръмп планира да говори по телефона с Путин за случая на чума в Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в Сибир, предаде АП.

Тръмп посочи пред журналисти, че „много скоро“ ще разговаря с Путин.

В Русия се води разследване във връзка със смъртта на служителка в институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход.

На въпрос какво казват американските разузнавателни служби за случая, Тръмп отговори, че САЩ водят „задълбочени дискусии“ по темата. „Ще можем да информираме по въпроса, вероятно утре“, добави Тръмп.

Световната здравна организация вчера заяви, че свързаният със случая риск извън Русия е „много нисък“. СЗО посочи, че поддържа контакт с руските власти след съобщенията миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечния Изток.

Тръмп каза тази седмица, че САЩ биха били готови да окажат помощ на Русия.

„Това е тежка болест. Знаете, това е болест, която преди успявахме да контролираме, но по някакъв начин тези микроби са станали по-силни и по-умни. Те са като армия“, каза американският държавен глава.