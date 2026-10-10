Русия частично отменя забраната за износ на дизел след договорката с Тръмп

Русия започва частично да отменя забраната за износ на дизелово гориво след договореност между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп за доставки на международните пазари, съобщиха световните агенции.

Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че производството в страната е достатъчно, за да покрие вътрешното потребление и да осигури договорените количества за износ.

По думите му Москва планира да достави 300 000 тона дизел през октомври, 500 000 тона през ноември и до 1 милион тона през декември. В перспектива се предвижда обемът да достигне 3 милиона тона месечно.

Решението идва след телефонен разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, по време на който са обсъдени доставките на петрол и петролни продукти.

Междувременно американската администрация е изключила доставките на руски дизел за световните пазари от обхвата на санкциите на САЩ до 7 април 2027 г.