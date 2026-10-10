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Кремъл: Путин и Тръмп проведоха „много съдържателен и приятелски“ разговор

Кремъл: Путин и Тръмп проведоха „много съдържателен и приятелски“ разговор
АР/БТА

По време на разговора двамата президенти са обсъдили доставките на руско дизелово гориво за САЩ и международните пазари с цел понижаване на цените

Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп са провели „много съдържателен и приятелски“ телефонен разговор в петък, по време на който нито един от двамата не е искал да прекрати разговора пръв. Това заяви съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс.

По време на разговора двамата президенти са обсъдили доставките на руско дизелово гориво за САЩ и международните пазари с цел понижаване на цените. Решението е последвано от временно облекчаване на американските санкции върху руските горива, което предизвика критики от страна на Украйна, отбелязва Ройтерс.

Ушаков коментира и перспективите за възобновяване на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. По думите му при предишния разговор между Путин и Тръмп е била обсъдена възможността преговорите да бъдат подновени след изборите за Държавната дума в Русия, но сега ситуацията е различна.

Според съветника на Кремъл украинските атаки с дронове срещу Москва, други руски градове и избирателни секции в деня на гласуването са осуетили възможността за незабавно подновяване на преговорите. Ушаков заяви, че Москва ще прецени кога те могат да бъдат възобновени.

„Никой не искаше да затвори телефона първи“, разказа той и добави, че двамата лидери са прекратили разговора едновременно.

Украйна разчита на подкрепата на САЩ в преговорите за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс. След съобщението за договорените доставки на дизел украинският президент Володимир Зеленски определи решението като „слабо“ и заяви, че то представлява „инвестиране в една война, която трябва да бъде прекратена“.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. западните държави наложиха на Москва редица санкции, включително ограничения върху търговията с руски енергоносители.

Досегашните дипломатически усилия за прекратяване на войната не доведоха до споразумение. Сред основните пречки остават териториалните претенции на Русия към четири украински области, които руските сили не контролират изцяло.

Междувременно представители на САЩ, Украйна и европейски държави се срещнаха в Маями, за да обсъдят общо предложение за мир, което да бъде представено на Русия през следващите седмици, съобщиха по-рано Ройтерс и Франс прес.

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