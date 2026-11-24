Въоръжени и маскирани нападатели нахлуха в супермаркет в колумбийския пристанищен град Картахена и взеха за заложници 25 души, съобщи местната полиция, цитирана от световните агенции.

Колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля уточни, че похитителите са „обикновени престъпници“, които са потърсили убежище в търговския обект след неуспешен опит за обир на инкасо автомобил. „Бяха отвлечени 30 души, петима от които вече бяха освободени. Те са възрастни жени“, заяви държавният глава от град Вилявисенсио, където пристигна след нощна бомбена атака.

Президентът увери, че държавата реагира с пълния си капацитет: „Задействан е целият ресурс на силите за сигурност, на място са разположени включително и специални части“.

Видеокадри в социалните мрежи запечатаха паниката и десетки бягащи клиенти от супермаркета Éxito, намиращ се в търговски център в квартал „Кастеляна“. Местни телевизии излъчиха и репортажи, на които се виждат снайперисти, заели позиции по покривите на съседните сгради. Инцидентът доведе и до временно затваряне на летището в Картахена, но по-късно ръководството му съобщи в социалната мрежа Екс, че полетите постепенно се възобновяват.

Драмата се разиграва на фона на засилена вълна от бунтовнически нападения срещу правителствени обекти в Колумбия, като през последните месеци насилието все по-често се пренася в големите градски центрове, отбелязва АП. Самата Картахена, с население от около един милион души, е сред водещите туристически перли на страната, прочута с архитектурата си от XVIII век и масивните каменни крепостни стени, строени някога за защита от пирати.