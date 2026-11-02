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Камион бомба избухна до военна база в Колумбия, сред жертвите има и бебе

Камион бомба избухна до военна база в Колумбия, сред жертвите има и бебе
АП/БТА

След заемането на поста през август, крайнодесният президент Абелардо де ла Есприеля предприе офанзива срещу лагерите на бунтовническите партизански движения

Четирима души, сред които и бебе на два месеца, изгубиха живота си снощи при кървав атентат с камион бомба в близост до военно поделение в Колумбия. Случаят се разиграва на фона на най-тежката вълна от насилие, която латиноамериканската държава преживява през последното десетилетие, предава Франс прес.

След заемането на поста през август, крайнодесният президент Абелардо де ла Есприеля предприе офанзива срещу лагерите на бунтовническите партизански движения. Военните действия вече костваха живота на десетки души, сред които най-малко осем непълнолетни. Като отговор нелегалните въоръжени фракции организират поредица от бомбени покушения и убийства. Само през изминалата седмица бяха регистрирани минимум четири сходни нападения, едно от които завърши със смъртта на служител на полицията.

„Тези престъпления няма да останат ненаказани“, написа държавният глава в социалната мрежа „Екс“, определяйки инцидентите като „наркотерористични атаки на страхливци“.

Снощният взрив е избухнал в непосредствена близост до военна база в община Планадас, разположена в южната част на департамента Толима. Детонацията на натъпкания с експлозиви камион е нанесла сериозни материални щети на местната болница и на редица намиращи се наблизо жилищни сгради.

„С дълбока скръб съобщавам за – все още предварителния – брой на жертвите от атаката в Планадас, при която загинаха четирима души, включително бебе на едва два месеца. Това е недопустимо“, съобщи в платформата „Екс“ губернаторът на Толима Адриана Магали Матис.

Кметът на община Планадас Хуан Камильо Уехе информира пред местна радиостанция, че има „много ранени“, които своевременно са били транспортирани до сградата на местно училище, пригодено за оказване на първа медицинска помощ. Колумбийските медии допълват, че броят на пострадалите е около двадесет души. До момента нито една от групировките в страната не е поела официално отговорност за извършения атентат.

Въпреки ескалацията, президентът Де ла Есприеля каза, че ще увеличи натиска срещу нелегалните въоръжени формирования. „Ще продължим нанасянето на въздушни удари срещу легитимни военни цели, ще засилим специалните операции и ще продължим с възобновяването на фумигацията в съответствие със закона“, декларира той.

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