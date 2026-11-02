Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

След президентските избори в България предстои нова политическа битка - кой ще се утвърди като основен опонент на управляващите. Това коментираха социолозите Евелина Славкова от агенция "Тренд" и Първан Симеонов от "Мяра" в предаването "Интервюто на Новините на NOVA".

Според Славкова "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще се опитат да заемат водеща позиция в опозицията, като доминират в публичния разговор и засилят критиките си към управлението.

Първан Симеонов също смята, че президентските избори са очертали ново разпределение на политическите сили. По думите му ГЕРБ не успява да се утвърди като втора политическа сила, а позицията на основен опонент на властта остава предмет на политическо съревнование.

"Предстои да видим кой ще вее опозиционното знаме - дали ще го прави на площада, дали ще има протести заради бюджета", коментира Симеонов.

Социологът обърна внимание и на представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев на президентския балотаж.

Според него, въпреки загубата, кандидатпрезидентската двойка е получила сериозна подкрепа, която може да послужи като основа за бъдещо политическо развитие.

Симеонов даде положителна оценка за кампанията на Андрей Гюров и отбеляза, че Георги Кандев също се радва на високо обществено одобрение.

"Тези хора имат база за нещо ново и добро", заяви социологът.

По думите му подобни политически проекти първоначално се стремят да съберат обществена подкрепа, след което да надградят постигнатите резултати.

Евелина Славкова посочи предстоящия бюджет за 2027 година като една от основните теми, които ще определят политическото противопоставяне през следващите месеци.

Според нея вниманието ще бъде насочено към решенията на управляващата "Прогресивна България" и реакциите на опозиционните партии.

Предстоящите дебати за бюджета и евентуалното обществено недоволство могат да покажат коя политическа сила ще успее да се наложи като най-разпознаваем опонент на правителството.