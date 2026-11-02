Новини
Търси
Подкаст
Общество

Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

Евелина Славкова и Първан Симеонов смятат, че битката за ролята на основна опозиция ще се води и около предстоящия държавен бюджет

След президентските избори в България предстои нова политическа битка - кой ще се утвърди като основен опонент на управляващите. Това коментираха социолозите Евелина Славкова от агенция "Тренд" и Първан Симеонов от "Мяра" в предаването "Интервюто на Новините на NOVA".

Според Славкова "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще се опитат да заемат водеща позиция в опозицията, като доминират в публичния разговор и засилят критиките си към управлението.

Първан Симеонов също смята, че президентските избори са очертали ново разпределение на политическите сили. По думите му ГЕРБ не успява да се утвърди като втора политическа сила, а позицията на основен опонент на властта остава предмет на политическо съревнование.

"Предстои да видим кой ще вее опозиционното знаме - дали ще го прави на площада, дали ще има протести заради бюджета", коментира Симеонов.

Социологът обърна внимание и на представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев на президентския балотаж.

Според него, въпреки загубата, кандидатпрезидентската двойка е получила сериозна подкрепа, която може да послужи като основа за бъдещо политическо развитие.

Симеонов даде положителна оценка за кампанията на Андрей Гюров и отбеляза, че Георги Кандев също се радва на високо обществено одобрение.

"Тези хора имат база за нещо ново и добро", заяви социологът.

По думите му подобни политически проекти първоначално се стремят да съберат обществена подкрепа, след което да надградят постигнатите резултати.

Евелина Славкова посочи предстоящия бюджет за 2027 година като една от основните теми, които ще определят политическото противопоставяне през следващите месеци.

Според нея вниманието ще бъде насочено към решенията на управляващата "Прогресивна България" и реакциите на опозиционните партии.

Предстоящите дебати за бюджета и евентуалното обществено недоволство могат да покажат коя политическа сила ще успее да се наложи като най-разпознаваем опонент на правителството.

Още по темата

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Калоян Методиев пред Таралеж: Вотът за президент показа кризата в българското общество

Калоян Методиев пред Таралеж: Вотът за президент показа кризата в българското общество

Медиите в Нидерландия анализират резултатите от президентските избори в България

Медиите в Нидерландия анализират резултатите от президентските избори в България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Димитър Радев: България вече участва пълноправно във вземането на решения за еврозоната

Димитър Радев: България вече участва пълноправно във вземането на решения за еврозоната

След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

Водещи

Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

  • Преди 12 минути
Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

  • Преди 16 минути
Най-важното от света на 02.11.26-та г.

Най-важното от света на 02.11.26-та г.

  • Преди 18 минути
Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

  • Преди 27 минути
Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

  • Преди 37 минути
Най-важното от България на 02.11.2026 г.

Най-важното от България на 02.11.2026 г.

  • Преди 42 минути
Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

  • Преди 54 минути
Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

  • Преди 1 час
Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

  • Преди 1 час
Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

  • Преди 1 час
Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

  • Преди 2 часа
След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

  • Преди 2 часа
Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

  • Преди 2 часа