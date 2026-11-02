Най-важното от света на 02.11.26-та г.

Появиха се нови данни за мащаба на трагедията след руската бомбардировка над село Комишуваха в Запорожка област. Макар в първоначалната си публикация в Телеграм и Фейсбук украинският президент Володимир Зеленски да съобщи за 18 загинали, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна по-късно уточни, че броят на жертвите при нападението е нараснал на 24 души. Според Володимир Зеленски военновъздушните сили на Москва първо са хвърлили бомби над местното училище, което е било обособено като разпределителен пункт за хуманитарна помощ за цивилното население. Веднага след това е последвала втора вълна, при която са изстреляни още девет бомби, насочени директно срещу близкото убежище.

Руските въоръжени сили са възобновили атаките си в украинската Херсонска област след изтичането на временното примирие в района на град Олешки. Шестдневното прекратяване на огъня беше най-продължителното локално примирие от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., съобщи Франс прес, позовавайки се на местните украински власти.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лично с руския държавен глава Владимир Путин за преки преговори в Турция. Това стана ясно от интервю на Зеленски за телевизия Си Ен Ен Тюрк, цитирано от ДПА. На въпрос дали би участвал в подобна среща на турска територия, украинският лидер отговори утвърдително: „Да, готови сме“.

Предстоящите утре междинни избори за Конгреса на САЩ се очертават като ключов тест за първите две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Вотът до голяма степен ще предреши законодателните и кадровите възможности на държавния глава през оставащото време от управлението му. Това пише в свой обзорен материал БТА. Настоящите социологически проучвания обаче вещаят сериозен обрат в полза на Демократическата партия. По данни на Франс прес, анкетите показват, че републиканците са пред загуба не само на Долната камара, но много вероятно и на Сената.

Бившият германски канцлер Ангела Меркел ще участва в избора на следващия президент на Германия като представител на Християндемократическия съюз (ХДС) от провинция Шлезвиг-Холщайн. Това съобщава германската информационна агенция ДПА. Меркел няма да бъде кандидат за президент, а е предложена за член на Федералното събрание, което избира държавния глава. Очаква се парламентът на Шлезвиг-Холщайн да одобри представителите на провинцията през следващата седмица.

Премиерът на Белгия Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип след пореден провал на преговорите за бюджета за 2027 г., съобщиха местни медии. Управляващата коалиция остава разделена по въпроса дали дефицитът да бъде намален чрез нови данъци, или чрез ограничаване на разходите.

Представителят на „Студентската листа“ в Сърбия Радомир Саичич очерта основните приоритети на бъдещото правителство след изборната победа на студентското движение. Сред първите задачи са стабилизиране на икономиката, гарантиране на енергийните доставки, борба с корупцията и реформа на държавните институции.