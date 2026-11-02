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Премиерът на Белгия подаде оставка

Премиерът на Белгия подаде оставка
БТА

Причината - пореден провал на преговорите за бюджета за 2027 г.

Премиерът на Белгия Барт де Вевер подаде оставка пред крал Филип след пореден провал на преговорите за бюджета за 2027 г., съобщиха местни медии. Управляващата коалиция остава разделена по въпроса дали дефицитът да бъде намален чрез нови данъци, или чрез ограничаване на разходите.

Кралят засега не е приел оставката и ще се срещне отново с Де Вевер в петък, се посочва в съобщение на Двореца. В сряда държавният глава започва консултации с политическите сили от управляващата коалиция.

Филип призовава за отговорност и постигане на съгласие на фона на геополитическата и икономическата криза.

Спор за данъците и социалните разходи

Бюджетните преговори са приключили без резултат през изминалата нощ. Според местните медии фламандските социалисти настояват недостигът да бъде покрит с допълнителни данъци, докато център-дясното „Реформаторско движение“ предпочита намаляване на социалните плащания.

Белгия се стреми да постигне бюджетни икономии от 10 млрд. евро до 2029 г.

Месеци преговори и национални стачки

Намеренията за съкращаване на социалните разходи предизвикаха около десет национални стачки през тази и миналата година, при които страната многократно беше блокирана.

Преговорите за бюджета продължават от няколко месеца. Целта на правителството е да договори пълноценен бюджет за 2027 г. до края на декември.

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