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Германия, Италия и Белгия искат "спирачка за бюрокрацията" в ЕС

Германия, Италия и Белгия искат "спирачка за бюрокрацията" в ЕС
Белга/БТА

На предстоящия съвет държавните и правителствените ръководители на 27-те страни членки ще анализират изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“,

Трима европейски лидери се обединиха около искането за въвеждане на „аварийна спирачка за бюрокрацията“ в Европейския съюз, предава агенция Белга. Белгийският премиер Барт де Вевер, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският министър-председател Джорджа Мелони отправиха този призив в съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Документът е изпратен непосредствено преди старта на двудневната среща на върха в Брюксел, където икономическата конкурентоспособност ще бъде водеща тема в дневния ред.

В него тримата лидери настояват за сериозно облекчаване на административния натиск върху бизнеса. Те предлагат и нов структурен механизъм за по-бързо планиране и лицензиране на инвестиции в ключови сфери като декарбонизацията, енергетиката, цифровизацията, отбраната и изкуствения интелект.

Проектите в тези стратегически сектори биха получили предимство чрез т.нар. „правило за приоритет“, което предвижда временно замразяване на определени регулации и по-малко изисквания за отчетност, най-вече за малките и средните предприятия.

На предстоящия съвет държавните и правителствените ръководители на 27-те страни членки ще анализират изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“, приета през пролетта с цел модернизация на единния пазар – тема от жизненоважно значение за отворената икономика на Белгия.

Очаква се дискусиите да обхванат още тежестта на цените на енергията върху европейската индустрия и макроикономическите отношения с Китай.

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