Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Въоръжен грабеж на денонощен магазин в София е извършен на 31 октомври.

В Пето РУ-СДВР е получен сигнал за грабежа на магазина за хранителни стоки на ул. „Тодорини кукли“ в София, съобщиха от МВР.

По данни на служител в обекта, в 0:51 ч. в магазина влязъл маскиран мъж, облечен в черни дрехи и с качулка на главата. Той отправил заплаха с пистолет и поискал парите от оборота, получил сумата от около 800–900 евро и няколко кутии цигари.

След проведени оперативно-издирвателни действия около 22 ч. на 31 октомври полицаи от Пето РУ забелязали двама маскирани мъже с ръкавици и качулки в района на бензиностанция на ул. „Челопешко шосе“. При проверката у 22-годишния мъж бил открит газов пистолет, а другият, на 19 години, бил познат на полицията с предишен грабеж.

По-късно разследващите установили, че двамата подготвяли обир на бензиностанцията, а събраните доказателства свързали 19-годишния и с въоръжения грабеж на денонощния магазин. На младежа е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа, пише dariknews.bg.