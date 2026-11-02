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Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Протестни акции са планирани в Загреб, Сплит, Риека, Пула, Осиек, Задар, Вараждин, Дубровник, Славонски Брод, Сисак, Карловац, Шибеник и Вуковар

Гражданска инициатива в Хърватия призова за масови протести срещу корупцията и липсата на институционална отговорност. Движението „Време за промяна“ планира демонстрации в редица градове в страната, като организаторите се стремят да обединят недоволните граждани около искания за прозрачност и справедливост.

Според хърватския портал Direktno.hr протестите под надслов „Глас на промяната“ първоначално са били насрочени за 21 ноември от 10:00 часа. Организаторите обаче са решили да координират проявите така, че граждани от възможно най-много населени места да се включат едновременно.

Протестни акции са планирани в Загреб, Сплит, Риека, Пула, Осиек, Задар, Вараждин, Дубровник, Славонски Брод, Сисак, Карловац, Шибеник и Вуковар.

„Ние не сме нито левичари, нито десничари, а граждани, които искат промяна“, заявяват организаторите. Те подчертават, че инициативата не е обвързана с политически партии и основните ѝ цели са борба с корупцията, прозрачност в управлението и отчетност на институциите.

В подкрепа на исканията си организаторите цитират доклад на Европейската комисия за 2025 г., според който 92% от анкетираните в Хърватия смятат, че корупцията е широко разпространена, а 61% заявяват, че тя оказва пряко влияние върху ежедневието им.

Призивите за демонстрации предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. Част от потребителите направиха паралел със студентското движение в Сърбия, което след продължителни протести се превърна в политическа сила и участва в парламентарните избори.

„Отне ни две години, но го направихме. Продължавайте, поздрави и подкрепа от Сърбия“, написа един от коментиращите.

Други потребители предупредиха, че еднократна демонстрация няма да бъде достатъчна и призоваха протестите да продължат до постигането на конкретни резултати.

Инициативата „Време за промяна“ приканва гражданите да изпращат предложения за необходимите реформи и да се включат в организирането на проявите. Основната заявена цел е недоволството от корупцията и институционалните проблеми да се превърне в общонационално гражданско движение.

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