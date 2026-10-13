Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

В Загреб са изградени камери за видеонаблюдение на пунктове за рециклиране и подземни контейнери за отпадъци на общо 247 места. Нови документи по обществена поръчка на градската управа разкриват подробности за местоположението на камерите и функциите на системата, съобщава хърватският вестник „Ютарни лист“.

Основната цел на видеонаблюдението е да подпомага общинските служители при установяването на случаи на неправилно изхвърляне на отпадъци. Според документацията градът предвижда бюджет до 480 000 евро без ДДС за поддръжката на системата в рамките на две години.

Камерите работят денонощно и разполагат с функции за разпознаване на хора и превозни средства, регистриране на влизане и излизане от определени зони и установяване на продължително задържане на място. Системата може да отчита и промени в зрителното поле, а инфрачервеното осветление позволява запис и при слаба осветеност през нощта.

Как се обработват записите

Системата използва 4G връзка, като захранването се осигурява от стълбове за улично осветление или слънчеви панели. Всяка камера разполага с локална памет, а записите се съхраняват в криптиран вид.

При засичане на потенциално нарушение операторът в контролния център получава известие с информация за мястото, изображението и часа на събитието. След това може да прегледа записа, да отбележи предполагаемото нарушение, да въведе регистрационния номер на автомобила и да избере снимки и видеоматериали, които да бъдат приложени като доказателства.

Предвидена е и възможност за интегриране на технология за автоматично разпознаване на регистрационни номера.

Изисквания към поддръжката

Условията на обществената поръчка предвиждат фирмата изпълнител да осигурява реакция при технически проблеми по всяко време и да отстранява неизправностите в срок до 48 часа. Задълженията включват още ежегодни проверки на камерите във всички обекти, тестване на оборудването и почистване.

Документацията дава по-подробна представа за мащаба на общинската система за видеонаблюдение и за начина, по който записите могат да бъдат използвани при установяване на нарушения, свързани с управлението на отпадъците.