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Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Това съобщи хърватският премиер Андрей Пленкович

Хърватия ще модернизира въоръжените си сили с южнокорейската ракетна артилерийска система K239 „Чунму“ и балистични ракети CTM-X, чийто обсег може да достигне 500 километра. Това съобщи хърватският премиер Андрей Пленкович след среща в Загреб с председателя на южнокорейското Национално събрание Чо Чен-сик.

Договорът с южнокорейската компания Hanwha Aerospace е на стойност 435,2 млн. евро без ДДС и предвижда доставката на 18 самоходни пускови установки. Очаква се въоръжението да бъде доставено през 2029 г.

Пленкович съобщи за споразумението в публикация в социалната мрежа X, като посочи, че сътрудничеството в отбраната се разширява както чрез новия договор, така и чрез меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на двете страни.

Ракети с обсег до 500 километра

Възможностите на ракетите CTM-X бяха представени от производителя по време на изложението за отбрана ADEX 2025. Според информацията, публикувана от Hanwha Aerospace, новата разработка позволява увеличаване на обсега на ракетата CTM-290 до приблизително 500 километра, като се запазват около 80% от мощността на бойната глава. Данните бяха цитирани от специализираното издание Naval News.

Норвежката агенция за отбранителни материали също посочва, че системата „Чунму“ може да изстрелва високоточни балистични ракети на разстояние до 500 километра. Норвегия подписа договор за придобиването на същата система през януари.

В по-ранни съобщения на хърватските власти се посочваше, че ракетите ще имат обсег от 30 до над 300 километра. Очаква се новите способности да разширят възможностите на хърватската армия за възпиране и нанасяне на високоточни удари на голямо разстояние.

„Чунму“ ще допълни американските HIMARS

Хърватия подписа договора с Hanwha Aerospace на 10 септември. Тогава Пленкович заяви, че страната придобива военни способности, с които не е разполагала досега.

Според хърватски медии южнокорейските установки ще допълнят вече договорените американски ракетни системи HIMARS, като така ще разширят арсенала на страната от съвременни ракетни оръжия.

Загреб и Сеул разширяват сътрудничеството си

По време на срещата Пленкович и Чо Чен-сик са обсъдили и възможностите за увеличаване на двустранната търговия и южнокорейските инвестиции в Хърватия.

Сред останалите теми са били сътрудничеството в енергетиката, зелените технологии и транспортната инфраструктура, както и подкрепата за Украйна и връзките между европейските и индо-тихоокеанските партньори.

Сделката за ракетните системи е част от усилията на Хърватия да обнови въоръжението си и да увеличи отбранителните си способности.

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