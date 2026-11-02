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Бъдещият премиер на Сърбия: Всички арести ще бъдат извършвани съгласно закона

Бъдещият премиер на Сърбия: Всички арести ще бъдат извършвани съгласно закона

Това заяви Илия Сърданович, водач на листата на студентското движение, в коментар за предстоящите политически промени в страната

Установяването на върховенството на закона и проверките за унищожаване на документи, съдържащи доказателства за престъпления, ще бъдат сред първите задачи на новото правителство в Сърбия. Това заяви Илия Сърданович, водач на листата на студентското движение, в коментар за предстоящите политически промени в страната.

Той предупреди, че служителите, които унищожават или укриват документация, свързана с предполагаеми престъпления, ще носят отговорност съгласно закона.

Сърданович обясни, че окончателното сформиране на правителството ще започне след приключването на повторното гласуване в 53 избирателни секции и официалното обявяване на резултатите от Републиканската избирателна комисия. По думите му прегласуването няма да промени разпределението на мандатите, но е необходимо за гарантиране на легитимността на изборния процес.

Той посочи, че все още е рано да се обявяват имена за постовете на министър-председател и министри, тъй като окончателните решения ще бъдат взети след публикуването на резултатите.

По отношение на евентуални нови арести Сърданович заяви, че действията трябва да се предприемат единствено при наличие на доказателства и в съответствие със закона. Той подчерта, че прокуратурата трябва да разглежда всеки случай независимо от политическото или общественото положение на заподозрените.

Сърданович предупреди и служителите в държавната администрация да не унищожават документи или да прикриват следи от предполагаеми нарушения. Според него дори при унищожаване на хартиени документи информацията може да бъде възстановена чрез дигитални данни и компютърни криминалистични експертизи.

Той призова служителите, които разполагат с информация за подобни действия, да сигнализират компетентните органи.

 
 
 

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