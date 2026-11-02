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Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна
АР/БТА

Не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство

Румънските военновъздушни сили вдигнаха изтребители F-16 и военен хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT тази нощ заради масирани атаки с дронове срещу украински пристанища по река Дунав. Това съобщи Digi24, позовавайки се на Министерството на националната отбрана на Румъния.

По информация на румънското министерство не е имало нарушение на въздушното пространство на страната.

В 4:11 ч. местно време жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез националната система Ro-Alert заради опасността от атаките. Сигналът за тревога е отменен в 5:26 ч.

Изпратените самолети и хеликоптер са част от силите, изпълняващи задачи по въздушната охрана на Румъния. Те са базирани във Фетещ и Къмпия Турзий.

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