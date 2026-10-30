България и Румъния изграждат центрове за сигурност в Черно море във Варна и Констанца

България и Румъния работят по създаването на съвместен Черноморски център за морска сигурност, който ще функционира чрез две взаимно допълващи се структури във Варна и Констанца. Инициативата е част от усилията за засилване на сигурността в Черно море на фона на войната в Украйна и нарастващите рискове за региона. Това съобщи външният министър Велислава Петрова по време на среща с посланиците на държавите от Европейския съюз в България, информираха от Министерството на външните работи.

По време на разговора министърът представи българските позиции по ключови въпроси от европейския дневен ред, сред които сигурността в Черноморския регион, войната в Украйна, транспортната и инфраструктурната свързаност, разширяването на ЕС и преговорите по следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза.

Центърът във Варна ще следи за киберзаплахи и рискове за критичната инфраструктура

Според представената концепция Черноморският център за морска сигурност ще бъде изграден като мрежова структура, включваща взаимно допълващи се звена в България и Румъния.

Българската част ще бъде разположена във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна.

Дейността ѝ ще бъде насочена към подобряване на ситуационната осведоменост в Черно море, защитата на критичната инфраструктура, киберсигурността и противодействието на хибридните заплахи.

Сред основните направления ще бъде и екологичната сигурност в региона.

Външният министър подчерта, че България работи активно с Румъния, Турция, НАТО и европейските си партньори за ограничаване на рисковете и укрепване на стабилността в Черно море.

Инициативата е част от стратегическия подход на Европейския съюз към сигурността в региона.

България настоява за по-активна роля на ЕС за мира в Украйна

Друг основен акцент в срещата беше войната в Украйна и дипломатическите усилия за нейното прекратяване.

Велислава Петрова подчерта, че единството на Европейския съюз трябва да остане водещ принцип при търсенето на решение на конфликта.

Според нея ЕС следва да има по-активна роля в международните дипломатически усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Тези действия трябва да се осъществяват в тясна координация с Украйна и Съединените американски щати.

Разширяването на ЕС трябва да се основава на изпълнени критерии

В рамките на разговора външният министър потвърди подкрепата на България за продължаването на процеса на разширяване на Европейския съюз.

Петрова подчерта, че напредъкът на държавите кандидатки трябва да се оценява според индивидуалните им постижения, изпълнението на установените критерии и спазването на поетите ангажименти.

От съществено значение е и наличието на ясна политическа воля за провеждане на необходимите реформи.

Според българската позиция последователното прилагане на тези принципи е важно както за доверието в процеса на разширяване, така и за дългосрочната устойчивост на Европейския съюз.

Обсъдени са и европейският бюджет и свързаността

Сред темите на срещата са били още подобряването на свързаността между държавите членки и преговорите по Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Разговорът се е състоял в посолството на Ирландия в София във връзка с ротационното председателство на страната на Съвета на Европейския съюз.

Срещата потвърждава стремежа на България да участва активно във формирането на общите европейски политики, като поставя сигурността в Черно море сред водещите си външнополитически приоритети.