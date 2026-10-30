Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой над приятелката си

ММА боецът Живко Стоименов е бил арестуван в София след брутално физическо посегателство над приятелката си. Случката се разиграва вчера вечерта в столичния квартал „Борово“. Докато двамата се разхождат в района, между тях избухва скандал. Разправията бързо ескалира, при което 29-годишният спортист напада момичето и започва жестоко да я налага пред погледите на посетителите в близко заведение.

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Пострадалата си изважда медицинско и е подава официална жалба в полицията. Живко Стоименов незабавно е задържан от органите на реда. По случая тече разследване.

29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро той подписа договор за четири срещи в европейската ММА организация FNC в средна категория. През април той спечели първия си мач от веригата през, а преди дни претърпя поражение с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.