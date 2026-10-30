Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой над приятелката си

Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов след побой над приятелката си

Случката се разиграва вчера вечерта в столичния квартал „Борово“

ММА боецът Живко Стоименов е бил арестуван в София след брутално физическо посегателство над приятелката си. Случката се разиграва вчера вечерта в столичния квартал „Борово“. Докато двамата се разхождат в района, между тях избухва скандал. Разправията бързо ескалира, при което 29-годишният спортист напада момичето и започва жестоко да я налага пред погледите на посетителите в близко заведение. 

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Пострадалата си изважда медицинско и е подава официална жалба в полицията. Живко Стоименов незабавно е задържан от органите на реда. По случая тече разследване.

29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро той подписа договор за четири срещи в европейската ММА организация FNC в средна категория. През април той спечели първия си мач от веригата през, а преди дни претърпя поражение с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.

 

 

 

Още по темата

Джейк Пол ще дебютира в ММА срещу Нейт Диас

Джейк Пол ще дебютира в ММА срещу Нейт Диас

Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но са нужни промени

Любен Джубрилов: ММА има бъдеще в България, но са нужни промени

Жулиен Риков със седма поредна победа във веригата SENSHI

Жулиен Риков със седма поредна победа във веригата SENSHI

Мъж почина след побой в асансьора на метростанция "Жолио Кюри"

Мъж почина след побой в асансьора на метростанция "Жолио Кюри"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Водещи

ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

ГДБОП задържа 19-годишен хакер за кибератаки срещу обществени медии и институции

  • Току-що
Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

  • Преди 4 минути
Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 8 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 13 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 14 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 18 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 20 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 25 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 30 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 32 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 38 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 46 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 55 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 57 минути