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Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи

Тръмп: Войната с Иран скоро ще приключи
АР/БТА

„Нуждаем се от гаранция, че никога няма да има ядрено оръжие“, добави американският президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази очакване, че конфликтът с Иран ще приключи в близко бъдеще, но не посочи по какъв начин може да бъде постигнато това, съобщи Ройтерс.

Изявлението му беше направено малко преди междинните избори за Конгреса на САЩ, които са насрочени за 3 ноември.

„Скоро всичко ще приключи“, заяви Тръмп в интервю за радиостанция KCMO, базирана в Канзас Сити.

Той подчерта, че е необходимо да бъдат осигурени гаранции, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

„Нуждаем се от гаранция, че никога няма да има ядрено оръжие“, добави американският президент.

По-рано Тръмп обяви, че САЩ няма да предприемат военни удари срещу Иран преди провеждането на междинните избори.

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