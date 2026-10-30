Полицията проверява за натиск върху избиратели: 12 предупредителни протокола в Кюстендилско

12 предупредителни протокола във връзка с опити за влияние върху избирателните права на гражданите са съставени при специализирана полицейска операция в област Кюстендил. Акцията е проведена на 29 октомври, дни преди втория тур на президентските избори, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

В рамките на операцията полицейските служители са извършили проверки в търговски обекти, заложни къщи и на 399 моторни превозни средства. За установени нарушения са съставени седем акта и 42 фиша.

Освен действията, свързани със защитата на избирателните права, полицията е установила и други нарушения, по които са започнати досъдебни производства.

Две досъдебни производства са образувани за търговия със стоки, носещи обозначения на защитени търговски марки без съгласието на притежателите им.

При проверка на търговски обект в квартал "Изток" в Кюстендил са открити и иззети 10 артикула с обозначения на запазени марки.

В друг обект, намиращ се на улица "Св. Иван Рилски" в Дупница, служителите на реда са намерили 13 дамски чанти, седем бейзболни шапки и спортни обувки, обозначени с различни търговски марки.

В Кюстендил е образувано и досъдебно производство за нерегламентирана търговска дейност и предлагане на акцизни стоки.

При проверка на помещение в квартал "Изток", използвано като търговски обект, полицията е открила 538 къса цигари, 956 стъклени бутилки с алкохол и още 16 петлитрови бутилки с алкохолна течност.

От полицията припомнят, че при предишна специализирана операция в Дупница, насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и защита на политическите права на гражданите, е била разкрита оранжерия за отглеждане на канабис в жилището на 44-годишен местен жител.

Съставените 12 предупредителни протокола не означават установена вина за изборно престъпление, а представляват превантивна полицейска мярка.

Специализираните проверки се провеждат в навечерието на президентския балотаж на 1 ноември, когато избирателите ще гласуват на втория тур на изборите.