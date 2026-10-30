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Камионите чакат до седмица на турската граница, превозвачите губят по 130 евро на ден

Камионите чакат до седмица на турската граница, превозвачите губят по 130 евро на ден
БТА

Към момента трафикът постепенно се нормализира, но изчакването на граничния пункт достига до седем денонощия, а загубите за превозвачите нарастват

"Работата на българо-турската граница към момента протича нормално, като камиони се пропускат и в двете посоки – към България и към Турция".

Това заяви изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров пред НОВА ТВ. Повод за коментара му е струпването на над 6000 тежкотоварни автомобила на границата през вчерашния ден. Причината е прилагането на правилото, според което шофьорите от трети държави могат да пребивават в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.  

Димитров обясни, че проблемът има две основни измерения. Първото е свързано с ограничението за престой на водачите от трети държави, срещу което протестират турските шофьори и транспортният бизнес.  

„Това правило е на повече от 20 години. С въвеждането на т.нар. система за влизане и излизане на Европейския съюз вече има механизъм, чрез който правилото се следи и съответно се прилага“.

По думите му новата система прави контрола по-ефективен и не позволява лесно заобикаляне на ограниченията за престой. Според представителя на превозвачите обаче далеч по-сериозният проблем е свързан с капацитета на граничния пункт и инфраструктурата. 

„На тази граница имаме далеч по-голям проблем. Към настоящия момент изчакването на камионите достигна до седем денонощия. Решаването на проблема с изчакването на този пункт минава чрез реновиране и разширяване на пътищата“.

Димитров подчерта, че натрупването на тежкотоварни автомобили води до сериозни финансови загуби за транспортния сектор.  

Престоят на границата генерира значителни преки разходи за превозвачите, без дори да се отчитат пропуснатите ползи от неизпълнените курсове.  

„Всеки ден престой беше около 100 евро, а сега вече е около 120–130 евро загуба за превозвачите“.

Това означава, че при седемдневно изчакване преките разходи за един камион могат да достигнат между 840 и 910 евро. 

От бранша настояват за дългосрочни решения, включително модернизация и разширяване на граничната инфраструктура, за да се избегне повторение на подобни ситуации.  

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