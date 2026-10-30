Юрист: Дронът, потопил кораба край нос Калиакра, е руски – три визуални разлики го издават

Кадри от борда на потъналия контейнеровоз CONTSHIP JET показват как морски дрон се приближава и атакува плавателния съд. Междувременно специалисти анализираха конструкцията му, а експертът Стайко Топалов заяви, че с 99% сигурност става дума за руски дронове.

Остра реакция срещу твърденията, че дронът, ударил и потопил кораб край нос Калиакра, е украински, британски или натовски, публикува юрист с 26-годишен професионален опит в областта на защитата и регистрацията на промишлен дизайн - Атанас Костов.

В публикацията си той обяснява, че външният вид и конструкцията на морските безпилотни апарати позволяват да бъдат разграничени различните модели. Според него съществуват три основни визуални разлики между украинските и британските надводни дронове и руския модел.

На 29 октомври специализираният сайт ⁨maritime.bg⁩ публикува видеозапис от борда на атакувания контейнеровоз CONTSHIP JET. Кадрите са предоставени от анонимен източник, а според изданието автентичността им е потвърдена от три независими източника.

На записа се вижда тъмен морски дрон, който се приближава към контейнеровоза от десния борд, движи се успоредно на него, след което извършва маневра и се врязва в плавателния съд.

За първи път обществеността получи възможност да види отблизо безпилотния апарат, участвал в нападението.

По данни на Военноморските сили в атаката са участвали три морски дрона. Първият удар е нанесен около 12:00 часа, последван от още два. Контейнеровозът е поразен на около 16–17 морски мили от нос Калиакра, а малко преди полунощ потъва. Всичките 18 членове на екипажа са спасени.

Международният анализатор Руслан Трад също коментира появилите се кадри. Според неговия анализ на видеото се вижда дрон с дълъг корпус, ъглова носова част, висока мачта и конвенционален извънбордов двигател. Тези особености поставят под съмнение появилите се предположения, че става дума за украинския модел Magura V5. При него двигателят е вграден, а задвижването е с водомет, докато на записа се вижда традиционен извънбордов мотор. Трад обаче подчертава, че само по видеото не може да бъде установен точният модел. Възможно е да става въпрос за експериментална разработка или апарат, сглобен с използването на различни компоненти.

Атанас Костов посочва три основни особености:

1. Мачтата - според него украинските и британските морски дронове разполагат с ниско разположени датчици и камери, докато при руския модел има ясно изразена мачта с височина около метър и половина. Именно такава конструкция се забелязва и на публикуваните кадри от атаката.

2. Взривителите - втората разлика е в разположението на взривните компоненти. По думите на юриста при украинските и британските модели те са интегрирани в корпуса, докато при руския апарат се виждат два отделни елемента върху палубата.

3. Широчината на корпуса - третата особеност е широчината. Според специалиста украинските и британските дронове са по-широки, което осигурява по-добра стабилност и възможност за пренасяне на по-голям товар. Руският модел е видимо по-тесен. В публикацията си той посочва и конкретно руския боен морски дрон „Визир“, обозначен като КБ1142.

Междувременно президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов заяви пред НОВА ТВ, че според направената от неговия екип експертиза вероятността дроновете да са руски е 99%.

По думите му става въпрос за стари, но модернизирани апарати, като конструкцията им показва сериозни подобрения. Топалов допуска, че става въпрос за нова версия на модела „Мурена-300С“. Според него дроновете вероятно използват сателитна комуникация и могат да бъдат управлявани дистанционно. Той обърна внимание и на поведението на апарата във видеото – приближава се към кораба, извършва маневра и едва след това се врязва в него. Експертът обаче изрази и известни резерви относно автентичността на разпространените кадри, като посочи, че видеото трябва да бъде подложено на допълнителна проверка.

Въпреки появилите се видеозаписи и експертните анализи, към момента няма официално потвърждение от българските власти за точния модел и държавата, от която произхождат дроновете.

Военната прокуратура разследва нападението, а събраните данни трябва да помогнат за установяване на извършителите. Видеото обаче поставя нови въпроси за произхода на използваните безпилотни апарати и за възможностите за защита на корабоплаването в Черно море. Едно е сигурно – за първи път разполагаме с кадри, които позволяват на специалистите да анализират не само последствията от атаката, но и самия апарат, участвал в нея.