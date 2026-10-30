Юрист: Дронът, потопил кораба край нос Калиакра, е руски – три визуални разлики го издават
На 29 октомври специализираният сайт maritime.bg публикува видеозапис от борда на атакувания контейнеровоз CONTSHIP JET
Кадри от борда на потъналия контейнеровоз CONTSHIP JET показват как морски дрон се приближава и атакува плавателния съд. Междувременно специалисти анализираха конструкцията му, а експертът Стайко Топалов заяви, че с 99% сигурност става дума за руски дронове.
Остра реакция срещу твърденията, че дронът, ударил и потопил кораб край нос Калиакра, е украински, британски или натовски, публикува юрист с 26-годишен професионален опит в областта на защитата и регистрацията на промишлен дизайн - Атанас Костов.
В публикацията си той обяснява, че външният вид и конструкцията на морските безпилотни апарати позволяват да бъдат разграничени различните модели. Според него съществуват три основни визуални разлики между украинските и британските надводни дронове и руския модел.
На 29 октомври специализираният сайт maritime.bg публикува видеозапис от борда на атакувания контейнеровоз CONTSHIP JET. Кадрите са предоставени от анонимен източник, а според изданието автентичността им е потвърдена от три независими източника.
На записа се вижда тъмен морски дрон, който се приближава към контейнеровоза от десния борд, движи се успоредно на него, след което извършва маневра и се врязва в плавателния съд.
За първи път обществеността получи възможност да види отблизо безпилотния апарат, участвал в нападението.
По данни на Военноморските сили в атаката са участвали три морски дрона. Първият удар е нанесен около 12:00 часа, последван от още два. Контейнеровозът е поразен на около 16–17 морски мили от нос Калиакра, а малко преди полунощ потъва. Всичките 18 членове на екипажа са спасени.
Международният анализатор Руслан Трад също коментира появилите се кадри. Според неговия анализ на видеото се вижда дрон с дълъг корпус, ъглова носова част, висока мачта и конвенционален извънбордов двигател. Тези особености поставят под съмнение появилите се предположения, че става дума за украинския модел Magura V5. При него двигателят е вграден, а задвижването е с водомет, докато на записа се вижда традиционен извънбордов мотор. Трад обаче подчертава, че само по видеото не може да бъде установен точният модел. Възможно е да става въпрос за експериментална разработка или апарат, сглобен с използването на различни компоненти.
Атанас Костов посочва три основни особености:
1. Мачтата - според него украинските и британските морски дронове разполагат с ниско разположени датчици и камери, докато при руския модел има ясно изразена мачта с височина около метър и половина. Именно такава конструкция се забелязва и на публикуваните кадри от атаката.
2. Взривителите - втората разлика е в разположението на взривните компоненти. По думите на юриста при украинските и британските модели те са интегрирани в корпуса, докато при руския апарат се виждат два отделни елемента върху палубата.
3. Широчината на корпуса - третата особеност е широчината. Според специалиста украинските и британските дронове са по-широки, което осигурява по-добра стабилност и възможност за пренасяне на по-голям товар. Руският модел е видимо по-тесен. В публикацията си той посочва и конкретно руския боен морски дрон „Визир“, обозначен като КБ1142.
Междувременно президентът на Международната асоциация за борба с дроновете Стайко Топалов заяви пред НОВА ТВ, че според направената от неговия екип експертиза вероятността дроновете да са руски е 99%.
По думите му става въпрос за стари, но модернизирани апарати, като конструкцията им показва сериозни подобрения. Топалов допуска, че става въпрос за нова версия на модела „Мурена-300С“. Според него дроновете вероятно използват сателитна комуникация и могат да бъдат управлявани дистанционно. Той обърна внимание и на поведението на апарата във видеото – приближава се към кораба, извършва маневра и едва след това се врязва в него. Експертът обаче изрази и известни резерви относно автентичността на разпространените кадри, като посочи, че видеото трябва да бъде подложено на допълнителна проверка.
Въпреки появилите се видеозаписи и експертните анализи, към момента няма официално потвърждение от българските власти за точния модел и държавата, от която произхождат дроновете.
Военната прокуратура разследва нападението, а събраните данни трябва да помогнат за установяване на извършителите. Видеото обаче поставя нови въпроси за произхода на използваните безпилотни апарати и за възможностите за защита на корабоплаването в Черно море. Едно е сигурно – за първи път разполагаме с кадри, които позволяват на специалистите да анализират не само последствията от атаката, но и самия апарат, участвал в нея.