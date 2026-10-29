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Корабът "Хорив", който дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла

Корабът "Хорив", който дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла
БТА

Решението на армията е корабът, който бе ударен от дрон на 23 октомври край Констанца, да бъде взривен и потопен

Корабът "Хорив", който дрейфаше към българския бряг, е потънал частично край Шабла след намеса на Военноморските ни сили, съобщи maritime.bg.

По-рано днес корветът "Решителни" изчакваше край нос Калиакра, за да изпълни мисията си по неутрализиране на обърнатия кораб. Времето в района обаче бе лошо и възпрепятстваше операцията.

Решението на армията е корабът, който бе ударен от дрон на 23 октомври край Констанца, да бъде взривен и потопен.

Че Военноморските сили се опитват да потопят обърнатия кораб, каза и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.

"Ние вчера бяхме тръгнали за другия кораб - "Хорив", украинския, полупотъналия, който го наблюдаваме от 23 октомври. Течението го довлече в български териториални води. Създава риск, навигационна опасност. Предупредили сме съответните органи, излъчили сме съответните предупреждения, има кораб на ВМС, който цяла нощ беше около него, за да отстраним навигационната опасност. Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днеска продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб".

"Хорив" вече е легнал на дъното с кърмата си източно между Тюленово и нос Шабла, като над вода остава частично носовата му част. Корабът вече не лежи на дрейф.

Нефторудовозът беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове.

"Издадено е навигационно предупреждение към корабите в района, като мореплавателите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него", съобщиха вчера от транспортното министерство.

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