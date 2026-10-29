Еврокомисарят по бюджета в София: ЕС трябва да инвестира повече в отбраната заради Русия

Европейският съюз трябва да увеличи инвестициите си в отбраната, ако иска да гарантира мира и сигурността по своите граници. Това заяви еврокомисарят по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин по време на форум в София, посветен на следващия европейски бюджет за периода 2028–2034 г.

"Поради войната на европейския континент и агресивния и безмилостен съсед – Русия – трябва да инвестираме повече в отбраната. Това е задължително, ако искаме да запазим мира в Съюза и сигурността по нашите граници", подчерта Серафин.

Еврокомисарят предупреди, че следващият седемгодишен бюджет се изготвя в условията на сериозна международна несигурност.

"Ние изготвяме бюджет за свят, който все още не съществува", заяви той, като посочи необходимостта от баланс между дългосрочните приоритети и възможността за реакция при непредвидени кризи.

Повече средства за отбрана, но и за земеделие и региони

Серафин подчерта, че новите инвестиции в сигурността и конкурентоспособността не означават отказ от традиционните политики на ЕС.

Според него общата селскостопанска политика остава ключова за продоволствената сигурност, а средствата за сближаване са необходими за развитието на по-слабо развитите европейски региони.

Еврокомисарят предупреди, че намаляването на общия бюджет няма непременно да доведе до спестявания за данъкоплатците.

"Ако правим по-малко заедно, страните ще трябва да правят повече сами", посочи той.

Серафин настоя и за достатъчно бюджетни резерви, които да позволяват на ЕС да реагира при природни бедствия и икономически кризи.

Пеканов: ЕС се нуждае от по-голям бюджет

Вицепремиерът Атанас Пеканов подкрепи необходимостта от по-амбициозна финансова рамка.

"ЕС се нуждае от амбициозен бюджет – това означава по-голям бюджет, ако искаме ЕС да реализира новите заложени приоритети", заяви той.

По думите му отбраната и конкурентоспособността все повече изискват общоевропейски решения, но България продължава да настоява за запазване на кохезионната и селскостопанската политика.

Пеканов подкрепи и обвързването на европейското финансиране с конкретни резултати, реформи и изпълнени цели.

Донев: Новите приоритети не трябва да натоварват националните бюджети

В рамките на посещението си Серафин проведе среща и с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

Донев подчерта, че ЕС трябва да запази амбициите си, но финансирането на новите приоритети не бива да бъде за сметка на политиките за сближаване и земеделие.

"Стремим се да постигнем съгласие по подходящите източници на приходи в бюджета на ЕС, като избегнем допълнително натоварване на националните бюджети", заяви финансовият министър.

Пьотър Серафин изрази надежда, че до края на 2026 г. държавите членки ще постигнат съгласие по основните параметри на следващата многогодишна финансова рамка.

Според него водещите принципи трябва да бъдат ефективното използване на европейските средства и гаранциите, че те няма да попадат в неподходящи ръце.