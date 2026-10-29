Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева, беше освободен от ареста с решение на Софийския военен съд.

На 23 октомври съдът остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Магистратите прецениха, че няма достатъчно основания обвиняемият да остане в ареста, и постановиха незабавното му освобождаване. На този етап съдът не му наложи дори мярка „подписка“.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Военно-апелативния съд.

Според мотивите на съда от събраните до момента доказателства не може да се направи достатъчно обоснован извод, че Варадинов е нанесъл удар на Колтуклиева, довел до травмите ѝ. По делото са разпитани шестима свидетели, но нито един от тях не е заявил, че е видял обвиняемия да удря журналистката.

В показанията се говори за избутване и последвало падане. Защитата на Варадинов оспори искането за постоянен арест и посочи, че клиентът ѝ е действал при изпълнение на служебните си задължения.

Адвокатът изтъкна още, че служителят има дългогодишен стаж в НСО, няма дисциплинарни нарушения и е бил награждаван. Самият Варадинов заяви пред съда, че е изпълнил законосъобразно функциите си като служител на службата за охрана. Прокуратурата обаче настояваше за постоянен арест с аргумента, че обвинението е за тежко престъпление и съществува опасност от извършване на друго престъпление.

Припомняме, че случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“ в София, когато Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Според разпространените видеозаписи журналистката се приближава до служебния автомобил и отваря вратата му. Последва физически сблъсък със служителя на НСО, при който Колтуклиева пада на земята. След инцидента тя потърси медицинска помощ. Според съдебномедицинските данни журналистката е получила фрактура в областта на лявата раменна кост, определена като средна телесна повреда, довела до трайно затруднение в движението на левия горен крайник за повече от 30 дни.

Впоследствие Военно-апелативната прокуратура повдигна обвинение на Варадинов и постанови задържането му за срок до 72 часа. След изтичането на този срок прокуратурата поиска постоянен арест, но съдът отхвърли искането.

Разследването продължава, като предстои да бъдат анализирани видеозаписи и събрани допълнителни доказателства за обстоятелствата около инцидента. Междувременно служителят на НСО и негови колеги са временно отстранени от длъжност, докато се изяснява случаят.