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Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“
БТА

Припомняме, че случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“ в София, когато Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова

Служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, обвинен за причиняване на средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева, беше освободен от ареста с решение на Софийския военен съд.  

На 23 октомври съдът остави без уважение искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Магистратите прецениха, че няма достатъчно основания обвиняемият да остане в ареста, и постановиха незабавното му освобождаване. На този етап съдът не му наложи дори мярка „подписка“.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Военно-апелативния съд. 

Според мотивите на съда от събраните до момента доказателства не може да се направи достатъчно обоснован извод, че Варадинов е нанесъл удар на Колтуклиева, довел до травмите ѝ. По делото са разпитани шестима свидетели, но нито един от тях не е заявил, че е видял обвиняемия да удря журналистката.

В показанията се говори за избутване и последвало падане. Защитата на Варадинов оспори искането за постоянен арест и посочи, че клиентът ѝ е действал при изпълнение на служебните си задължения.

Адвокатът изтъкна още, че служителят има дългогодишен стаж в НСО, няма дисциплинарни нарушения и е бил награждаван. Самият Варадинов заяви пред съда, че е изпълнил законосъобразно функциите си като служител на службата за охрана. Прокуратурата обаче настояваше за постоянен арест с аргумента, че обвинението е за тежко престъпление и съществува опасност от извършване на друго престъпление.

Припомняме, че случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“ в София, когато Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.  

Според разпространените видеозаписи журналистката се приближава до служебния автомобил и отваря вратата му. Последва физически сблъсък със служителя на НСО, при който Колтуклиева пада на земята. След инцидента тя потърси медицинска помощ. Според съдебномедицинските данни журналистката е получила фрактура в областта на лявата раменна кост, определена като средна телесна повреда, довела до трайно затруднение в движението на левия горен крайник за повече от 30 дни. 

Впоследствие Военно-апелативната прокуратура повдигна обвинение на Варадинов и постанови задържането му за срок до 72 часа. След изтичането на този срок прокуратурата поиска постоянен арест, но съдът отхвърли искането.  

Разследването продължава, като предстои да бъдат анализирани видеозаписи и събрани допълнителни доказателства за обстоятелствата около инцидента.  Междувременно служителят на НСО и негови колеги са временно отстранени от длъжност, докато се изяснява случаят. 

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