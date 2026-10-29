Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Северна Македония поддържа диалог с България, Европейския съюз и отделните държави членки по въпросите на европейската си интеграция. Това заяви външният министър на страната Тимчо Муцунски на съвместна пресконференция със словашкия си колега Юрай Бланар, който е на официално посещение в Скопие.

Муцунски посочи, че правителството активно обсъжда възможните решения за придвижване на евроинтеграционния процес. Той уточни, че ще подхожда внимателно към темата заради предстоящите президентски избори в България и не желае негови изказвания да бъдат използвани в предизборната кампания.

"Преди няколко дни в Черна гора се срещнах с френския министър по европейските въпроси, където обсъдихме и тази тема. Днес колегата Юрай ви каза, че това е тема, която активно обсъждахме, знаейки, че всички решения, свързани с нашата европейска интеграция, изискват консенсус. Така че има диалог с България, диалог с европейските институции по този въпрос и диалог с всички страни членки по този въпрос", каза Муцунски.

На въпрос дали се предвижда двустранна среща с българския външен министър Велислава Петрова, Муцунски отговори, че такава засега не е планирана. Той обаче посочи, че през декември ще има допълнителни възможности за разговори в рамките на международни срещи на НАТО и ОССЕ.

Муцунски заяви, че би могъл да използва тези форуми за среща с българския си колега и за обсъждане на европейската интеграция и въпросите, които засягат Северна Македония.

"Ще продължим да поддържаме комуникация с всички партньори и ще приемем всяка помощ и подкрепа, които могат да допринесат за постигането на рационално и устойчиво решение. Целта не е временно решение на проблема, а дългосрочно споразумение, което няма да върне Северна Македония в сегашното положение. Ако няма диалог, няма да постигнем никакво решение, независимо дали е краткосрочно, средносрочно или дългосрочно", подчерта външният министър.

От своя страна словашкият външен министър Юрай Бланар заяви, че Северна Македония може да разчита на силната подкрепа на Братислава за присъединяването си към Европейския съюз. Той определи страната като успешен пример за прилагането на Плана за растеж за Западните Балкани и подчерта, че двете държави поддържат добри политически отношения и имат сходни позиции по редица геополитически въпроси.

Бланар посочи, че Словакия и Северна Македония искат да разширят сътрудничеството си и в икономическата сфера, като открои възможностите за партньорство в автомобилната индустрия.

"Трябва да засилим сътрудничеството и за тази цел тук е словашкият министър на културата, който ще подпише Меморандум за сътрудничество в областта на културата. Но ние искаме да разширим сътрудничеството и в други области и искаме да го превърнем в добро икономическо сътрудничество. Словакия е лидер в автомобилната индустрия и затова вярвам, че сътрудничеството (между двете държави) в автомобилната индустрия може да има потенциал", посочи Бланар.

В рамките на посещението си в Скопие словашкият външен министър ще разговаря и с председателя на парламента Африм Гаши и с президента на Северна Македония Гордана Силяновска.