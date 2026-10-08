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Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни
Снимка: БТА

Скопие вижда София като стратегически заинтересована от европейския му път, а следващата среща за Коридор 8 ще бъде в Скопие в началото на 2027 г.

Диалогът между България и Северна Македония трябва да продължи, като София има стратегически интерес Скопие да напредва по европейския път. Това заяви външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в София след срещата си с българския външен министър Велислава Петрова.

Муцунски определи разговорите като конструктивни и позитивни, но призна, че двете страни все още са на твърде различни позиции по редица въпроси.

Срещата се проведе след Международната министерска конференция за Коридор 8, на която София беше домакин. По думите на Муцунски разговорът с Петрова е бил по инициатива на Северна Македония и по идея на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Срещата с Петрова е по инициатива на Северна Македония и по идея на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Между двете страни по отношение на нашата евроинтеграция съществува до голяма степен недоверие - за нас тя е свързана с предвидимостта на процеса", отбеляза Муцунски.

Той посочи, че разговорите не са довели до решаване на конкретен съществен проблем, но са създали основа за продължаване на диалога.

"Днешната среща беше конструктивна и в позитивен дух. Трябва да бъда напълно прозрачен - не решихме съществен проблем, позициите ни са твърде далечни все още и за това няма никаква дилема, но разговаряхме в позитивен дух за развитието на диалога между двете държави в следващия период", добави той.

Муцунски подчерта, че въпреки съществуващото недоверие Северна Македония очаква диалогът със София да продължи, а двустранните спорове да не блокират европейската интеграция на страната.

"Този диалог със сигурност ще продължи и нашата позиция е напълно ясна - България има стратегически интерес Северна Македония да се движи напред по европейския път. Но ние сме страни, които през годините имат двустранни въпроси и всеки път, когато се затвори един двустранен въпрос, се отваря нов. Това недоверие съществува и също така стоим твърдо на позициите си по въпросите за езика, идентичността, историята, културата, но те не бива да натоварват нашия европейски път", подчерта външният министър на Северна Македония.

Муцунски съобщи, че е постигната договореност следващата среща на външните министри, посветена на Коридор 8, да се проведе в Скопие. Очаква се тя да бъде организирана в началото на 2027 г.

Сред обсъдените по време на срещата теми е бил и планът за действие за общностите, като двете страни са се договорили да продължат диалога по него.

"Една от темите, които обсъдихме, е планът за действие за малцинството и се договорихме да има диалог в следващия период", отбеляза Муцунски.

Той призова за внимателен подход към публичното представяне на разговорите, като посочи, че доверието между двете страни трябва да се изгражда постепенно.

"Договорихме се да продължим диалога с максимално внимание към интереса на обществото, но не е коректно от самото начало да споделяме всички подробности от това, което сме обсъждали като две страни, защото доверието ще го изградим, ако останем твърди в това, което споделяме помежду си", посочи Муцунски.

По-рано Муцунски се срещна и с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Двамата са обсъдили реформите в Северна Македония и други стратегически въпроси.

"Говорихме и за нашите двустранни отношения с България и начина, по който смятаме, че ЕС може да бъде полезен в този процес. Моето впечатление е, че ЕС ще направи всичко възможно и особено Европейската комисия има сериозен интерес да се постигне напредък по въпроса за започване на преговори за нашата държава", каза Муцунски.

В отговор на журналистически въпрос той уточни, че връщането на тленните останки на цар Самуил в България не е било обсъждано по време на срещата му с Велислава Петрова.

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