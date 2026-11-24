Сериозно напрежение съпътства подготовката на националния отбор на Дания по баскетбол преди гостуването на България в София. В окото на бурята се оказа центърът Оламиде Педерсен, който първо се раздели със своя клубен тим Свендборг Рабитс, а впоследствие отпадна и от състава на скандинавците за европейската квалификация.

Според информация на датското издание Radio Diablo Свендборг е прекратил договора на 29-годишния баскетболист с незабавен ефект. Като официална причина за решението е посочено нарушение на вътрешните правила на клуба.

Ръководството на Свендборг обаче запазва мълчание относно конкретните обстоятелства. Директорът на клуба Троелс Мортенсен не пожелава да разкрие подробности, като единствено определя провинението като достатъчно сериозно, за да направи продължаването на сътрудничеството невъзможно.

Случаят придоби допълнителен отзвук, след като само ден по-късно Датската баскетболна федерация обяви, че Педерсен няма да бъде част от националния отбор за предстоящите двубои с България и Румъния. Официалното обяснение е, че играчът се оттегля по лични причини след разговор с новия селекционер Ерез Битман.

Педерсен е висок 206 сантиметра и играе на позициите тежко крило и център. Той е роден в САЩ, преминава през колежанския баскетбол отвъд Океана, а след това трупа опит в Германия, Австрия и Дания.

Дания с още кадрови проблеми

Педерсен не е единственият баскетболист, който няма да бъде на разположение на Ерез Битман за предстоящите международни срещи.

Тобиас Брае Йенсен остава в Байерн Мюнхен, където ще се подготвя за клубните си ангажименти. Германският гранд има мач от Евролигата само два дни преди срещата с България. Освен това баскетболистът наскоро се е възстановил от контузия и е предпочел да използва паузата за допълнителна подготовка.

Себастиан Орис Чекарди също отпадна от състава заради травма, получена в Испания. На тяхно място бяха повикани Мадс Бонде Стюруп и Оскар Йоргенсен. Така датчаните ще разполагат с 12 баскетболисти за гостуванията на България и Румъния.

Тежко изпитание за България

Двубоят между България и Дания е на 26 ноември от 19:00 часа в „Арена София“. Срещата е част от втория етап на предквалификациите за Евробаскет 2029.

Датчаните вече започнаха този етап със загуба от Румъния с 78:89 и ще търсят задължителен положителен резултат в София.

Българският национален отбор ще разчита на звездите си Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. За тима на Любомир Минчев това е важен шанс да направи крачка към същинските квалификации за европейското първенство.