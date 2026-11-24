По-късно днес се очакват още подробности от МВР и прокуратурата за мащабната акция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения.

При специализирана полицейска операция в София, Разград и Враца бяха задържани 14 души, сред които лекари, посредници и лица, възползвали се от неистинските документи. Разследването е насочено срещу престъпна схема за изготвяне на експертни решения за инвалидност с цел неправомерно получаване на социални и пенсионни средства, с което са нанесени огромни щети на държавната хазна.