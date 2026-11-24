Очакват се подробности за разбитата схема с фалшиви ТЕЛК решения
При специализирана полицейска операция в София, Разград и Враца бяха задържани 14 души, сред които лекари, посредници и лица, възползвали се от неистинските документи
По-късно днес се очакват още подробности от МВР и прокуратурата за мащабната акция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения.
При специализирана полицейска операция в София, Разград и Враца бяха задържани 14 души, сред които лекари, посредници и лица, възползвали се от неистинските документи.
Разследването е насочено срещу престъпна схема за изготвяне на експертни решения за инвалидност с цел неправомерно получаване на социални и пенсионни средства, с което са нанесени огромни щети на държавната хазна.
В хода на действията са извършени претърсвания и изземвания на документация и компютърна техника в девет обекта.
Един от тях се намира в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България.
По данни на разследващите четирима от задържаните лекари са отчели над 30 000 прегледа и са издали повече от 4000 направления за по-малко от две години.