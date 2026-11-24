Носъщественият финансов проект не Джани Инфантино е мобел да обвърже ФИФА със сделка за цели 96 години. Това разкриват документи, до които са получили достъп журналисти на британския вестник „Гардиън“. Става въпрос за проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), който предизивка бурна реакция срещу управлението на швейцареца.

ФИФА е планирала да прехвърли търговските права върху своите турнири на новосъздадена компания с частно участие. Сред основните потенциални инвеститори е била Thrive Capital, ръководена от американеца Джошуа Къшнър. Според документите договорът е предвиждал поредица от 12-годишни лицензионни периоди, които е можело да бъдат подновявани до достигането на максимален срок от 96 години. По този начин бъдещите поколения на футболната централа е трябвало да работят в рамките на договореностите, заложени от настоящото ръководство.

ФИФА е щяла да запази 51% от собствеността върху новото дружество без ограничение във времето, докато частните инвеститори е трябвало да получат останалата част. Първоначалната оценка на проекта е била 20 милиарда долара.

Особено любопитен детайл е предвиденият механизъм за финансово стимулиране на ръководството на новата компания. До 5% от капитала е можело да бъде отделен за бонуси на нейните мениджъри. Според изчисленията това би могло да означава до 50 милиона долара за всеки допълнителен милиард долара над първоначалната оценка.

В документите е заложена и неустойка от 250 милиона долара, която Thrive Capital е можела да получи, ако ФИФА наруши споразумението или сключи договор с конкурентен инвеститор. Друг спорен момент е липсата на открита процедура за избор на инвеститор. Вътрешна оценка на риска от 17 юли е посочила, че финансовият отдел на ФИФА не е участвал пряко в договарянето на условията.

Инфантино е трябвало да оглави новата компания

Според разкритите документи Джани Инфантино е бил предвиден за председател на Борда на директорите на FFE. Това допълнително засилва въпросите около управлението на проекта и потенциалния конфликт на интереси.

От ФИФА обаче категорично отричат президентът или други нейни служители да са имали възможност да получават финансови облаги от бонусната схема. Позицията на централата е, че евентуалният план за стимулиране е бил предназначен единствено за мениджърите на новото дружество.

От организацията подчертават още, че предложението е трябвало да премине през одобрението на националните футболни асоциации и Съвета на ФИФА.

Проектът беше спрян след сериозен отпор

Идеята на Инфантино предизвика сериозно недоволство в международния футбол. УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ се противопоставиха на инициативата и поставиха под съмнение начина, по който е била подготвена.

На 1 август 2026 г. президентът на ФИФА обяви, че проектът няма да продължи. Самият той призна, че предложението е създало разделение във футболната общност. Впоследствие УЕФА и други конфедерации поискаха повече прозрачност и независима проверка на обстоятелствата около сделката.

Новите разкрития на „Гардиън“ обаче показват колко мащабна е била първоначалната идея. Става въпрос не само за привличане на частен капитал, а за потенциално прехвърляне на търговското управление на най-ценните футболни състезания за период от 96 години.