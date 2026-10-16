Инфантино отказа да покаже документи за тайния план на ФИФА
Президентът не отговори на редица въпроси
Джани Инфантино се извини пред Съвета на ФИФА за плана си за продажба на частни инвеститори на дял от световното първенство. Съветът се събра снощи в Цюрих за първи път, откакто излезе наяве тайното предложение на швейцареца за Fifa Forward Enterprise. Идеята умря в зародиш след силен натиск от някои рагионални асоциации.
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Някои от членовете на Съвета са заявили на Инфантино, че не е достоен да ръководи, освен ако не публикува всички документи и не отговори на ключовите въпроси. Той е бил попитан още за отложеното наказание за червен картон на американския нападател Фоларин Балогун по време на Мондиал 2026, за учредяването на Награда за мир на ФИФА и за финансирането за националните асоциации.
Часове по-късно ФИФА публикува видеоизявление на Инфантино, който преди това отказа да отговаря на въпроси на медиите. Във видеото той казва:
„Преди всичко се извиних за грешките, които допуснахме по отношение на процеса на комуникация и консултации, свързани с проекта Fifa Forward Enterprise, което доведе до редица последствия. Но е важно да се запомни, че това беше само предложение, а в никакъв случай приключена сделка, и то всъщност имаше за цел да даде възможност на ФИФА да инвестира повече в нашите асоциации-членки, а не да заменя подкрепата от съществуващите ресурси.“
Инфантино казва още, че ще отговори на въпросите писмено „в съответния срок“ след, по думите му, „конструктивна дискусия“ с „различни мнения и гледни точки“.