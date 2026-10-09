БФС подкрепи УЕФА в битката срещу Джани Инфантино

Българският футболен съюз (БФС) подкрепи обща позиция на УЕФА срещу настоящия президент на ФИФ Джани Инфантино. Георги Иванов - Гонзо участва на срещата в Берлин, където 54 от 55 федерации поискаха промени в управлението на световния футбол. Единственото изключение е Азербайджан.

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Посланието от Берлин е, че ФИФА има нужда както от институционални реформи, така и от ново ръководство. Европейските федерации настояват световната централа да бъде оглавена от човек с авторитет във футбола, който може да обединява различните региони и да гарантира независимо и прозрачно управление.

„Само институционалната реформа няма да е достатъчна. ФИФА се нуждае и от ново ръководство: уважаван лидер със способността да обединява, дълбоко вкоренен във футбола, със стратегическа визия и управленски опит, способен да се доверява в регионите и непоколебим ангажимент за развитие, реформи, почтеност и независимост“, се казва в изявлението на УЕФА.

Любопитното обаче е, че такъв човек не е посочен и засега няма яснота кой ще е той. В някои медии се появи името на Виктор Монталяни, който е ръководител на зона КОНКАКАФ (Северна и Централна Америка). Засега обаче няма нищо потвърдено публично.