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БФС подкрепи УЕФА в битката срещу Джани Инфантино

БФС подкрепи УЕФА в битката срещу Джани Инфантино
БТА

Само една държава от Европа не застана зад общата позиция срещу настоящия президент на ФИФА

Българският футболен съюз (БФС) подкрепи обща позиция на УЕФА срещу настоящия президент на ФИФ Джани Инфантино. Георги Иванов - Гонзо участва на срещата в Берлин, където 54 от 55 федерации поискаха промени в управлението на световния футбол. Единственото изключение е Азербайджан.

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Посланието от Берлин е, че ФИФА има нужда както от институционални реформи, така и от ново ръководство. Европейските федерации настояват световната централа да бъде оглавена от човек с авторитет във футбола, който може да обединява различните региони и да гарантира независимо и прозрачно управление.

„Само институционалната реформа няма да е достатъчна. ФИФА се нуждае и от ново ръководство: уважаван лидер със способността да обединява, дълбоко вкоренен във футбола, със стратегическа визия и управленски опит, способен да се доверява в регионите и непоколебим ангажимент за развитие, реформи, почтеност и независимост“, се казва в изявлението на УЕФА.

Любопитното обаче е, че такъв човек не е посочен и засега няма яснота кой ще е той. В някои медии се появи името на Виктор Монталяни, който е ръководител на зона КОНКАКАФ (Северна и Централна Америка). Засега обаче няма нищо потвърдено публично.

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