Александър Чеферин се отметна и тръгва за четвърти мандат начело на УЕФА

Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА, съобщава Press Association.

Словенецът е разкрил намерението си пред ръководителите на националните футболни асоциации по време на срещата в Берлин, на която присъства и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Чеферин оглавява УЕФА от 2016 година. На конгреса на организацията в Астана през следващата година той ще се бори за нов мандат, който може да го остави на поста до 2031 година.

Решението представлява сериозен обрат, тъй като Чеферин преди време обяви, че ще се оттегли след края на третия си мандат през 2027 година. Тогава той заяви, че е взел решението си още шест месеца по-рано.

Възможността словенецът да се кандидатира отново се появи след спорни промени в устава на УЕФА, приети на конгреса в Париж през 2024 година. Те промениха начина, по който се изчисляват ограниченията за броя на президентските мандати.

Футболната асоциация на Англия се противопостави на измененията, но те бяха одобрени от делегатите.

Чеферин вече изключи възможността да се кандидатира за президент на ФИФА срещу Джани Инфантино. УЕФА обаче продължава да търси друг претендент, който да се изправи срещу швейцареца.

Отношенията между двете централи се влошиха заради плановете на Инфантино да привлече частни инвестиции в компания, която да управлява търговските интереси на турнирите на ФИФА. УЕФА обяви, че е загубила доверие в президента на световната централа заради начина, по който е подходил към проекта.

Очакваше се на срещата в Берлин европейските федерации да се обединят около конкретен кандидат за президент на ФИФА, но това не се случи. Крайният срок за номинациите е 18 ноември.

Бившият защитник на Тотнъм Рамон Вега вече обяви намерението си да участва в изборите. Инфантино обаче остава силен фаворит заради подкрепата, с която разполага в Африка, Южна Америка и Близкия изток.