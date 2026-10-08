Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър Чеферин се отметна и тръгва за четвърти мандат начело на УЕФА

Александър Чеферин се отметна и тръгва за четвърти мандат начело на УЕФА
АП/БТА

Словенецът е информирал европейските футболни федерации, че ще се кандидатира за преизбиране до 2031 година

Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА, съобщава Press Association.

Словенецът е разкрил намерението си пред ръководителите на националните футболни асоциации по време на срещата в Берлин, на която присъства и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Чеферин оглавява УЕФА от 2016 година. На конгреса на организацията в Астана през следващата година той ще се бори за нов мандат, който може да го остави на поста до 2031 година.

Решението представлява сериозен обрат, тъй като Чеферин преди време обяви, че ще се оттегли след края на третия си мандат през 2027 година. Тогава той заяви, че е взел решението си още шест месеца по-рано.

Възможността словенецът да се кандидатира отново се появи след спорни промени в устава на УЕФА, приети на конгреса в Париж през 2024 година. Те промениха начина, по който се изчисляват ограниченията за броя на президентските мандати.

Футболната асоциация на Англия се противопостави на измененията, но те бяха одобрени от делегатите.

Чеферин вече изключи възможността да се кандидатира за президент на ФИФА срещу Джани Инфантино. УЕФА обаче продължава да търси друг претендент, който да се изправи срещу швейцареца.

Отношенията между двете централи се влошиха заради плановете на Инфантино да привлече частни инвестиции в компания, която да управлява търговските интереси на турнирите на ФИФА. УЕФА обяви, че е загубила доверие в президента на световната централа заради начина, по който е подходил към проекта.

Очакваше се на срещата в Берлин европейските федерации да се обединят около конкретен кандидат за президент на ФИФА, но това не се случи. Крайният срок за номинациите е 18 ноември.

Бившият защитник на Тотнъм Рамон Вега вече обяви намерението си да участва в изборите. Инфантино обаче остава силен фаворит заради подкрепата, с която разполага в Африка, Южна Америка и Близкия изток.

Още по темата

Георги Иванов замина за ключова среща на УЕФА в Берлин

Георги Иванов замина за ключова среща на УЕФА в Берлин

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

УЕФА може да изхвърли Барселона от Шампионската лига

УЕФА възобнови разследването срещу Барселона по случая „Негрейра“

УЕФА възобнови разследването срещу Барселона по случая „Негрейра“

УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

УЕФА скочи на Инфантино: Царят е гол

УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

УЕФА разпределя 31,5 милиона евро между 611 клуба

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

Водещи

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и изслушванията си за полетите на Пеевски

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

Лудогорец си хареса капитана на румънския шампион

  • Преди 11 минути
Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 16 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 31 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 33 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 41 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 44 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 54 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 1 час
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час