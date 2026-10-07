Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Георги Иванов замина за ключова среща на УЕФА в Берлин

Георги Иванов замина за ключова среща на УЕФА в Берлин
БТА

Ръководители на 55-те европейски федерации се събират на фона на твърденията, че ще обсъждат кандидат срещу Джани Инфантино

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, където ще участва в еднодневна среща на представителите на 55-те страни членки на УЕФА.

Иванов отпътува в 4:00 часа директно от Люксембург. Там предишната вечер националният отбор на България постигна първата си победа в група C4 на Лигата на нациите, след като се наложи с 2:0 над домакините.

Поради пътуването си за Германия президентът на БФС няма да се прибере с българската делегация, която се очаква в София в ранния следобед.

Към Георги Иванов в Берлин ще се присъедини изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, който ще отпътува от София.

Срещата събира президентите и изпълнителните директори на европейските футболни федерации, като официален дневен ред не е обявен.

Според информация на tbsnews.net една от възможните теми е издигането на кандидат, който да се изправи срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино. Крайният срок за номинации е 18 ноември.

Изборите за президент на ФИФА са насрочени за 18 март в Рабат, Мароко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 национални асоциации, членуващи в световната футболна централа.

Още по темата

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

Мартин Петров: БФС не се справя, не ни ли омръзна?

Мартин Петров: БФС не се справя, не ни ли омръзна?

БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

БФС може да получи 10 млн. долара от ФИФА

БФС може да получи 10 млн. долара от ФИФА

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 8 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 18 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 21 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 26 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 30 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 36 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 53 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 55 минути