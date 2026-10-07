Георги Иванов замина за ключова среща на УЕФА в Берлин

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, където ще участва в еднодневна среща на представителите на 55-те страни членки на УЕФА.

Иванов отпътува в 4:00 часа директно от Люксембург. Там предишната вечер националният отбор на България постигна първата си победа в група C4 на Лигата на нациите, след като се наложи с 2:0 над домакините.

Поради пътуването си за Германия президентът на БФС няма да се прибере с българската делегация, която се очаква в София в ранния следобед.

Към Георги Иванов в Берлин ще се присъедини изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, който ще отпътува от София.

Срещата събира президентите и изпълнителните директори на европейските футболни федерации, като официален дневен ред не е обявен.

Според информация на tbsnews.net една от възможните теми е издигането на кандидат, който да се изправи срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино. Крайният срок за номинации е 18 ноември.

Изборите за президент на ФИФА са насрочени за 18 март в Рабат, Мароко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 национални асоциации, членуващи в световната футболна централа.