Георги Иванов замина за ключова среща на УЕФА в Берлин
Ръководители на 55-те европейски федерации се събират на фона на твърденията, че ще обсъждат кандидат срещу Джани Инфантино
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин за Берлин, където ще участва в еднодневна среща на представителите на 55-те страни членки на УЕФА.
Иванов отпътува в 4:00 часа директно от Люксембург. Там предишната вечер националният отбор на България постигна първата си победа в група C4 на Лигата на нациите, след като се наложи с 2:0 над домакините.
Поради пътуването си за Германия президентът на БФС няма да се прибере с българската делегация, която се очаква в София в ранния следобед.
Към Георги Иванов в Берлин ще се присъедини изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, който ще отпътува от София.
Срещата събира президентите и изпълнителните директори на европейските футболни федерации, като официален дневен ред не е обявен.
Според информация на tbsnews.net една от възможните теми е издигането на кандидат, който да се изправи срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино. Крайният срок за номинации е 18 ноември.
Изборите за президент на ФИФА са насрочени за 18 март в Рабат, Мароко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 национални асоциации, членуващи в световната футболна централа.