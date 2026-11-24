Ръководителят на направлението за изкуствен интелект в Meta Александър Уанг предупреди, че светът се приближава към момент, в който технологиите могат да надминат човешките интелектуални способности. Според него решенията, които ще бъдат взети през следващите 12 месеца, могат да окажат решаващо влияние върху бъдещето на човечеството.

В обширна публикация в социалната мрежа X Уанг посочва, че съвременните модели с изкуствен интелект вече демонстрират способности, които доскоро са изглеждали недостижими. По негови оценки не е далеч времето, когато тези системи ще могат да заемат водеща роля в почти всички научни и технологични направления. Наред с възможностите обаче той поставя и въпроса дали хората ще успеят да запазят контрола върху технологии, които потенциално могат да станат многократно по-интелигентни от тях.

Свръхинтелектът вече наближава

„Свръхинтелектът идва. Начинът, по който човечеството ще действа през следващата година, ще има огромни последици за света, в който живеем“, пише Уанг.

Като възможен знак за настъпващата технологична промяна той посочва съобщението за предполагаемо доказателство на хипотезата на Риман – един от най-известните нерешени математически проблеми.

На 20 ноември математикът Левент Алпоге от Anthropic обяви, че е открил доказателство на хипотезата, формулирана през 1859 г., с помощта на модела Claude. Твърдението обаче все още не е преминало независима проверка.

Уанг определя евентуалното постижение като исторически момент за науката. Според него доказването на хипотезата на Риман представлява едно от най-големите интелектуални предизвикателства, пред които човечеството се е изправяло.

Той дори сравнява сложността на математическия проблем с разработването на атомната бомба, като твърди, че за много физици създаването на ядреното оръжие би изглеждало като далеч по-лесна задача.

Пробивът на изкуствения интелект в математиката

Уанг връща вниманието и към декември 2024 г., когато моделът o3 на OpenAI демонстрира силни резултати в американското математическо състезание AIME.

Според него резултатите на o3 показват, че изкуственият интелект вече разполага със значителен потенциал за решаване на сложни задачи. Основното ограничение досега не е било толкова в способността на моделите да разсъждават, колкото в липсата на достатъчно специализирани знания, практически опит и инструменти за прилагането им.

Уанг отбелязва, че през последните две години технологичните компании са постигнали значителен напредък в преодоляването на тези ограничения. По думите му изкуственият интелект вече е близо до овладяването на програмирането, развива сериозни възможности в киберпространството и може самостоятелно да изпълнява все по-сложни задачи.

Той прави разграничение между математическите състезания и реалната работа в технологичния сектор. Според него най-трудните задачи в AIME изискват по-високо ниво на абстрактно мислене от голяма част от ежедневните дейности в програмирането, бизнеса и киберсигурността.

Ще надмине ли изкуственият интелект най-добрите учени?

Ръководителят в Meta смята, че следващата голяма крачка може да бъде автоматизирането на самите изследвания в областта на изкуствения интелект. Това би позволило на моделите не само да изпълняват задачи, но и да разработват нови, по-усъвършенствани системи.

Според Уанг научните изследвания в областта на AI не представляват толкова голямо интелектуално предизвикателство, колкото доказването на хипотезата на Риман. Затова той очаква моделите сравнително скоро да придобият възможности за самостоятелно развитие и усъвършенстване, надхвърлящи човешките.

Той допуска, че подобен процес може да ускори значително напредъка в биологията, икономиката, разработването на нови технологии и други научни направления.

Това обаче поражда сериозен проблем – скоростта на развитие може да стане толкова висока, че хората да не успяват да разбират напълно резултатите и последствията от него.

„Почти всяка област може да започне да се развива с темпове, които хората вече няма да могат да разберат или да следват“, предупреждава Уанг.

Опасността от загуба на човешкия контрол

Един от основните рискове, които той откроява, е т.нар. рекурсивно самоусъвършенстване. При този процес изкуственият интелект използва собствените си способности, за да създава по-добри версии на себе си, които на свой ред продължават да развиват технологията.

Уанг предупреждава, че подобен цикъл може да доведе до системи с възможности, многократно надхвърлящи човешките.

Според него ще бъде изключително трудно да се гарантира човешки контрол върху неограничен процес на технологично самоусъвършенстване, особено ако бъде създаден свръхинтелект, който превъзхожда хората във всяка област.

Той смята, че компаниите в сектора трябва да поставят много по-силен акцент върху безопасността, защитата и съобразяването на изкуствения интелект с човешките цели.

„Не трябва да предаваме обществото на изкуствения интелект“

В публикацията си Уанг отправя критика към разпространеното според него схващане в технологичната индустрия, че появата на свръхинтелект е неизбежна и основната задача е единствено той да бъде направен безопасен.

„Не трябва да се съгласяваме да предаваме обществото на изкуствения интелект. Трябва да разработваме технологии, които да осигурят по-добро бъдеще за човечеството, с повече свобода на избор и по-голям контрол върху собствения ни живот“, посочва той.

Уанг вярва, че подобен сценарий е възможен, но не смята, че той ще се реализира автоматично. Според него компаниите, които разработват изкуствен интелект, трябва да преосмислят досегашния си подход и да вземат решения, които поставят човешкия интерес в центъра на технологичното развитие.