Байерн Мюнхен може да върне добре познато име в състава си, за да запълни огромната празнина, оставена от контузията на Хари Кейн. Ръководството на германския шампион обсъжда възможността да привлече отново Ерик Максим Чупо-Мотинг, съобщава германският Sky Sport.

33-годишният Кейн е получил тежка травма в глезена, която се очаква да го извади от игра за около три месеца. Английският нападател е с разкъсване на синдесмозната връзка, а отсъствието му поставя сериозен проблем пред треньора Венсан Компани. Байерн няма типичен централен нападател, който да бъде негов пряк заместник.

Според информацията на Sky, Чупо-Мотинг е сред имената, обсъждани вътрешно от ръководството на баварците. 37-годишният камерунец е на път да напусне Ню Йорк Ред Булс в края на годината и би бил свободен да се завърне в Европа през януари. Нападателят познава отлично обстановката на „Алианц Арена“, след като носи екипа на Байерн между 2020 и 2024 г.

През този период той записа 122 мача във всички турнири, в които реализира 38 гола и направи 13 асистенции. Опитният футболист би могъл да приеме краткосрочен договор за шест месеца, а ролята му ще бъде да осигури дълбочина в атаката до завръщането на Кейн.

Завръщането на Чупо-Мотинг обаче все още не е договорено. Байерн разглежда различни варианти и не е взел окончателно решение дали изобщо ще привлече нов нападател през зимния трансферен прозорец. Спортният директор Макс Еберл вече подчерта, че клубът няма да предприема прибързани действия и ще прецени внимателно възможностите на пазара.